Безработные мужчины со средним профессиональным образованием чаще всего в России становятся подсудимыми по факту ДТП. А вот если речь об авариях, где есть пострадавшие и погибшие, то их виновниками чаще бывают россияне либо моложе среднего возраста, либо старше — 14–24 лет и от 50 лет. Полицейские связывают это с водительской неопытностью либо психофизиологическими особенностями пожилых.

Развенчала статистика поговорку о том, что "женщина за рулём — как обезьяна с гранатой". На самом деле 96,4% судебных вердиктов по делам о ДТП приходится на мужчин.

"Число женщин в 2020 году составило 2370, или 3,6%, при этом в сравнении с предыдущим годом оно возросло на 0,5%. При этом на момент совершения преступлений 26 женщин были беременны, 108 имели ребёнка в возрасте до трёх лет", — говорится в информационно-аналитическом обзоре Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, с которым ознакомился ТАСС.

За повторную пьяную езду чаще всего привлекались к уголовной ответственности люди в возрастных группах 25–29 лет, 30–49 лет и 18–24 года. Причём чаще это безработные. Менее трети — рабочие, 3% — служащие, 2% — предприниматели. Среди сотрудников правоохранительных органов число осуждённых за такие преступления за год сократилось почти на треть, среди военнослужащих — почти на 22%. Отмечено, что пьяные безработные совершают ДТП чаще всего умышленно, а трезвые — по неосторожности. В 2020 году треть осуждённых на момент совершения аварии уже имели какую-либо судимость.