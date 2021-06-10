Названа огромная сумма, выплаченная JBS хакерам-вымогателям

Международная компания JBS, которая является крупнейшим производителем мяса в мире, выплатила атаковавшим её хакерам-вымогателям 11 миллионов долларов. Сумма впервые раскрыта в заявлении самой JBS.

"Сегодня компания JBS USA подтвердила, что заплатила выкуп, эквивалентный 11 миллионам долларов, в ответ на преступную кибератаку", — говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что сейчас уже JBS восстановила работу большей части своих предприятий. Гендиректор Андре Ногейра заявил, что выплата такой суммы была "очень непростым решением". Оно было принято, "чтобы предотвратить потенциальные риски для клиентов". Ногейра уточнил, что деньги были переданы хакерам уже возобновления работы большей части предприятий.