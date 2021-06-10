Названа огромная сумма, выплаченная JBS хакерам-вымогателям
ФБР удалось перехватить только часть криптовалюты, которую компания перечислила мошенникам.
Фото © Facebook / JBSUSA
Международная компания JBS, которая является крупнейшим производителем мяса в мире, выплатила атаковавшим её хакерам-вымогателям 11 миллионов долларов. Сумма впервые раскрыта в заявлении самой JBS.
"Сегодня компания JBS USA подтвердила, что заплатила выкуп, эквивалентный 11 миллионам долларов, в ответ на преступную кибератаку", — говорится в сообщении на сайте компании.
Отмечается, что сейчас уже JBS восстановила работу большей части своих предприятий. Гендиректор Андре Ногейра заявил, что выплата такой суммы была "очень непростым решением". Оно было принято, "чтобы предотвратить потенциальные риски для клиентов". Ногейра уточнил, что деньги были переданы хакерам уже возобновления работы большей части предприятий.
"Чушь какая-то": Путин назвал нелепыми и смешными обвинения в адрес России в кибератаках на мясников JBS
31 мая JBS сообщила, что её компьютерные сети в Северной Америке и Австралии были атакованы. В Белом доме заявляли, что есть данные о российском следе. Отмечалось, что американская сторона контактирует с российскими властями по этому вопросу, следствие ведёт ФБР. Часть денег, выплаченных хакеров в криптовалюте, удалось вернуть.
Лайф уже сообщал, что президент США Джо Байден даже намерен обсудить кибератаку на JBS в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве. США не исключают применения каких-либо мер в отношении России по этому вопросу, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
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