Ураганный трейлер: Раскрыты подробности выхода и цены Battlefield 2042

Все владельцы улучшенных изданий получат ранний доступ к игре и сезонный пропуск первого года. На консолях ценник начинается с 4899 рублей за стандарт.

В Battlefield 2042 не будет сюжетной кампании, а ультимативное издание обойдётся в семь с половиной тысяч рублей, сообщили в Electronic Arts. Представители компании рассказали, что в игре со старта будут доступны семь масштабных карт. На одной из них события развернутся в пустыне Египта, на другой — в Корее.

В матчах на PlayStation 5, Xbox Series S и X и ПК смогут поучаствовать до 128 игроков. На консолях прошлого поколения будет действовать ограничение до 64 пользователей в матчах, пишет cybersport.ru. Геймплей обещают показать уже 13 июня. Релиз назначен на 22 октября. Все владельцы улучшенных изданий получат ранний доступ к игре и сезонный пропуск первого года. На консолях ценник начинается с 4899 рублей за стандартную цифровую версию и достигает 7499 рублей за Ultimate-издание. В игре появится система специалистов с разделением на четыре класса. У каждого бойца будут уникальные специализации и таланты, при этом игроки также смогут отдельно настроить снаряжение бойцов.