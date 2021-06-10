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Опубликовано 9 июня 2021, 23:58

Ураганный трейлер: Раскрыты подробности выхода и цены Battlefield 2042

Все владельцы улучшенных изданий получат ранний доступ к игре и сезонный пропуск первого года. На консолях ценник начинается с 4899 рублей за стандарт.

В Battlefield 2042 не будет сюжетной кампании, а ультимативное издание обойдётся в семь с половиной тысяч рублей, сообщили в Electronic Arts. Представители компании рассказали, что в игре со старта будут доступны семь масштабных карт. На одной из них события развернутся в пустыне Египта, на другой — в Корее.

В матчах на PlayStation 5, Xbox Series S и X и ПК смогут поучаствовать до 128 игроков. На консолях прошлого поколения будет действовать ограничение до 64 пользователей в матчах, пишет cybersport.ru. Геймплей обещают показать уже 13 июня. Релиз назначен на 22 октября. Все владельцы улучшенных изданий получат ранний доступ к игре и сезонный пропуск первого года. На консолях ценник начинается с 4899 рублей за стандартную цифровую версию и достигает 7499 рублей за Ultimate-издание. В игре появится система специалистов с разделением на четыре класса. У каждого бойца будут уникальные специализации и таланты, при этом игроки также смогут отдельно настроить снаряжение бойцов.

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Ранее Лайф писал, что геймеров хотят приравнять к пользователям соцсетей. С предложением считать киберспортсменов пользователями соцсетей выступил Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), входящий в Роскомнадзор. По мнению чиновников, в сетевых компьютерных играх пользователи общаются так же, как в соцсетях, а значит, данные пользователей должны храниться в России.

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Кадр из видео © Instagram / battlefield

Арина Родионова
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