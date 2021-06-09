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"Я уже не встану": Петербурженка рассказала о своей жизни после падения на неё строительных лесов

Девушка перенесла две операции. Инвалидность ей установили пожизненно. Судебные разбирательства по факту происшествия продолжаются.

9 июня, 23:22
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/dnevnik_diana?z=photo-174833452_456239039/wall-174833452_53" target="_blank" rel="noopener noreferrer">dnevnik_diana</a></p>

Фото © VK / dnevnik_diana

19-летняя Диана Савенкова, три года находящаяся в инвалидном кресле после обрушения на неё лесов с арки Главного штаба в Санкт-Петербурге, рассказала, что в этом году окончила школу и сдаёт экзамены, обучается графическому дизайну и даже уже подрабатывает на фрилансе. Она позитивно утверждает, что у неё "всё впереди", и в то же время реально смотрит жизни в глаза, называя себя "бесперспективным больным".

"Мне провели две операции — доделывали металлоконструкцию на позвоночнике, потому что у меня было два осколочных перелома позвонков. Да, я уже не встану, с моей травмой это невозможно. Но я живу дальше. Лечения как такового уже нет, потому что я бесперспективный больной. При этом мне дали бессрочную инвалидность, что облегчает жизнь: не нужно каждый год её подтверждать", — рассказывает девушка газете "Петербургский дневник".

Её мама же рассказывает, что Диане дали социальную квартиру в пожизненное пользование, там всё обустроено для её удобства. Девушка сама передвигается по городу на общественном транспорте, ей везде помогают добрые люди в случае затруднений. А вот судебное разбирательство по факту обрушения всё идёт, виновник происшествия не установлен.

В центре Петербурга отвалившаяся от дома лепнина чуть не проломила голову прохожему — видео

В центре Петербурга отвалившаяся от дома лепнина чуть не проломила голову прохожему — видео

"Нам говорят, чтобы мы доказали, что Диана не ходит, спрашивают, какие у нас претензии и зачем нам деньги. А я хочу узнать, кто виноват. Хочу, чтобы официально назвали виновных, а не обвиняли ветер. Скоро будет три года, как мы пытаемся доказать вину главного инженера. Если не найти тех, кто виноват в этой ситуации, то это будет означать, что подобные конструкции могут падать даже в центре города — и это останется безнаказанным", — сетует женщина.

Ранее Лайф рассказывал, что под Воронежем при обрушении заброшенного дома погибло три мальчика. Дети играли, когда бетонные перекрытия рухнули.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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