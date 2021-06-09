19-летняя Диана Савенкова, три года находящаяся в инвалидном кресле после обрушения на неё лесов с арки Главного штаба в Санкт-Петербурге, рассказала, что в этом году окончила школу и сдаёт экзамены, обучается графическому дизайну и даже уже подрабатывает на фрилансе. Она позитивно утверждает, что у неё "всё впереди", и в то же время реально смотрит жизни в глаза, называя себя "бесперспективным больным".

"Мне провели две операции — доделывали металлоконструкцию на позвоночнике, потому что у меня было два осколочных перелома позвонков. Да, я уже не встану, с моей травмой это невозможно. Но я живу дальше. Лечения как такового уже нет, потому что я бесперспективный больной. При этом мне дали бессрочную инвалидность, что облегчает жизнь: не нужно каждый год её подтверждать", — рассказывает девушка газете "Петербургский дневник".

Её мама же рассказывает, что Диане дали социальную квартиру в пожизненное пользование, там всё обустроено для её удобства. Девушка сама передвигается по городу на общественном транспорте, ей везде помогают добрые люди в случае затруднений. А вот судебное разбирательство по факту обрушения всё идёт, виновник происшествия не установлен.

"Нам говорят, чтобы мы доказали, что Диана не ходит, спрашивают, какие у нас претензии и зачем нам деньги. А я хочу узнать, кто виноват. Хочу, чтобы официально назвали виновных, а не обвиняли ветер. Скоро будет три года, как мы пытаемся доказать вину главного инженера. Если не найти тех, кто виноват в этой ситуации, то это будет означать, что подобные конструкции могут падать даже в центре города — и это останется безнаказанным", — сетует женщина.