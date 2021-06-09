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Лайф снял на видео объект в Ленобласти, где ввели особый режим "из-за угрозы радиации"

В региональных экстренных службах говорят, что уровень излучения там укладывается в естественный фон. Власти региона называют техническим введённый режим.

9 июня, 23:05

Объект в Ленобласти, где ввели особый режим "из-за угрозы радиации". Видео © LiFE

Естественный радиационный фон у каждого региона свой. Для Ленинградской области он колеблется от 0,005 до 0,29 мкрз/ч. И уровень излучения в деревне Кузьмолово Всеволожского района вполне укладывается в эти значения. Об этом Лайфу заявили в экстренных службах региона. Мы также публикуем видео с высоты птичьего полёта, на котором показан объект, наделавший много шума в последние дни.

Мы рассказывали, что два дня назад власти Ленобласти сообщили о введении в деревне Кузьмолово режима повышенной готовности из-за риска радиационной опасности. Уже тогда поясняли, что решение было принято из-за смены собственника радиационного комплекса, который ранее входил в состав ФГУП РНЦ "Прикладная химия". Особые меры потребовались в связи с передачей полномочий на владение объектом, который имеет потенциальную радиационную опасность.

В посёлке в Ленобласти ввели режим повышенной готовности из-за угрозы радиации

В посёлке в Ленобласти ввели режим повышенной готовности из-за угрозы радиации

Затем губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отдельно заявлял, что радиационный фон в деревне Кузьмолово не менялся, находится на уровне установленной нормы. Он называл введение особого режима техническим решением, призывал "оценивать его абсолютно правильно, а самое главное — спокойно".

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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