Лайф снял на видео объект в Ленобласти, где ввели особый режим "из-за угрозы радиации"

Объект в Ленобласти, где ввели особый режим "из-за угрозы радиации". Видео © LiFE

Естественный радиационный фон у каждого региона свой. Для Ленинградской области он колеблется от 0,005 до 0,29 мкрз/ч. И уровень излучения в деревне Кузьмолово Всеволожского района вполне укладывается в эти значения. Об этом Лайфу заявили в экстренных службах региона. Мы также публикуем видео с высоты птичьего полёта, на котором показан объект, наделавший много шума в последние дни.

Мы рассказывали, что два дня назад власти Ленобласти сообщили о введении в деревне Кузьмолово режима повышенной готовности из-за риска радиационной опасности. Уже тогда поясняли, что решение было принято из-за смены собственника радиационного комплекса, который ранее входил в состав ФГУП РНЦ "Прикладная химия". Особые меры потребовались в связи с передачей полномочий на владение объектом, который имеет потенциальную радиационную опасность.