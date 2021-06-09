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Православные празднуют 10 июня Вознесение Господне

Эта важнейшая церковная дата считается символом надежды и приближения к Богу, к истине.

9 июня, 21:56
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

10 июня православные празднуют Вознесение Господне, одну из важнейших дат в христианском календаре, символизирующую воссоединение Иисуса Христа с Богом после распятия и Преображения. Накануне уже начались праздничные службы. Этот церковный праздник отмечается десять дней (на сороковой день после Пасхи) и завершается перед Троицей.

Согласно Библии, после своего воскрешения Иисус ещё 40 дней присутствовал на земле среди людей. В свой последний день он привёл апостолов на склон Елеонской горы близ Иерусалима, где велел им не покидать город до получения ими святого дара, после чего указал идти проповедовать Слово Божие, а потом вознёсся на небеса. Спустя десять дней на учеников Христа снизошёл объятый языками пламени Святой Дух, что дало им силу нести Евангелие в мир. Традиционно в этот праздник совершается последний крестный ход, а также принято поминать умерших родственников.

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В религиозной жизни праздник Вознесения считается символом надежды и приближения к Богу, к истине, которое доступно каждому человеку, пояснил ТАСС религиовед, ведущий научный сотрудник Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

"Вознесение — это для верующих, прежде всего, подтверждение богочеловечности Иисуса Христа, который призывает всех к этой вечной жизни с Богом. И это такая надежда на воскресение для всех, на воскресение души, воскресение тела. И, собственно, для верующих это и свидетельство того, что Христос на небе будет заступником для всех людей. Также это надежда на второе пришествие Христово", — сказал Лункин.

Ранее Лайф писал, что в РПЦ воспротивились предложению сделать дату Пасхи единой для всех христиан.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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