Байден решил дать всем понять, что "США вернулись"

Президент США Джо Байден заявил, что в ходе обширного европейского турне, которое он начал с Великобритании, даст всем понять, что "Америка вернулась". Об этом он сказал, выступая перед военными на американской базе в Британии.

Говоря о том, что в рамках этого турне встретится с Путиным, Байден назвал одну из своих задач во время этих переговоров: "Чтобы дать ему знать, что я хочу, чтобы он знал". А затем добавил, что на всех этапах своего первого зарубежного турне даст понять: "США вернулись".