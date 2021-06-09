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Байден решил дать всем понять, что "США вернулись"

По словам лидера Штатов, такое послание он намерен передать в том числе российскому коллеге Владимиру Путину.

9 июня, 22:11
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Президент США Джо Байден заявил, что в ходе обширного европейского турне, которое он начал с Великобритании, даст всем понять, что "Америка вернулась". Об этом он сказал, выступая перед военными на американской базе в Британии.

Говоря о том, что в рамках этого турне встретится с Путиным, Байден назвал одну из своих задач во время этих переговоров: "Чтобы дать ему знать, что я хочу, чтобы он знал". А затем добавил, что на всех этапах своего первого зарубежного турне даст понять: "США вернулись".

Байден заявил о готовности США играть роль сильного мирового лидера

Байден заявил о готовности США играть роль сильного мирового лидера

Вместе с тем, как рассказывал Лайф, Байден заявил о желании выстроить стабильные отношения с Россией. Американский лидер отметил, что две страны "несут огромную ответственность, в том числе по обеспечению стратегической стабильности".

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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