Журнал National Geographic признал существование ещё одного океана

Всемирно известный американский журнал National Geographic заявил о решении выделять на Земле пять океанов — наряду с Тихим, Атлантическим, Индийским, Северным Ледовитым также отмечать Южный океан. Об этом говорится в материале, который опубликован во Всемирный день океанов.

Как отмечается, пятый океан, окружающий Антарктиду, имеет свои отличительные особенности. Вопрос среди географов о выделении этого океана открыт давно, существование Южного признают многие. Теперь National Geographic решил также делать это.

Журнал пишет, что термин Южный океан включает воды, окружающие Антарктиду и простирающиеся до 60 градусов южной широты, но за исключением Пролива Дрейка и моря Скоша, относящегося к южной части Атлантического океана.