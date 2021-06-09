Журнал National Geographic признал существование ещё одного океана
Споры о том, нужно ли его выделять, идут давно. Некоторые учёные полагают, что у этого участка водного покрова планеты уникальные свойства, что заслуживает обособления.
Фото © Zuma / ТАСС
Всемирно известный американский журнал National Geographic заявил о решении выделять на Земле пять океанов — наряду с Тихим, Атлантическим, Индийским, Северным Ледовитым также отмечать Южный океан. Об этом говорится в материале, который опубликован во Всемирный день океанов.
Графика © nationalgeographic.com
Как отмечается, пятый океан, окружающий Антарктиду, имеет свои отличительные особенности. Вопрос среди географов о выделении этого океана открыт давно, существование Южного признают многие. Теперь National Geographic решил также делать это.
Журнал пишет, что термин Южный океан включает воды, окружающие Антарктиду и простирающиеся до 60 градусов южной широты, но за исключением Пролива Дрейка и моря Скоша, относящегося к южной части Атлантического океана.
Ранее Лайф писал о том, что на дне Тихого океана нашли вещество внеземного происхождения.
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