НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Журнал National Geographic признал существование ещё одного океана

Споры о том, нужно ли его выделять, идут давно. Некоторые учёные полагают, что у этого участка водного покрова планеты уникальные свойства, что заслуживает обособления.

9 июня, 22:31
<p>Фото © Zuma / ТАСС</p>

Фото © Zuma / ТАСС

Всемирно известный американский журнал National Geographic заявил о решении выделять на Земле пять океанов — наряду с Тихим, Атлантическим, Индийским, Северным Ледовитым также отмечать Южный океан. Об этом говорится в материале, который опубликован во Всемирный день океанов.

Графика © nationalgeographic.com

Графика © nationalgeographic.com

Как отмечается, пятый океан, окружающий Антарктиду, имеет свои отличительные особенности. Вопрос среди географов о выделении этого океана открыт давно, существование Южного признают многие. Теперь National Geographic решил также делать это.

Земля набирает скорость: учёные зафиксировали необъяснимую аномалию вращения планеты

Земля набирает скорость: учёные зафиксировали необъяснимую аномалию вращения планеты

Журнал пишет, что термин Южный океан включает воды, окружающие Антарктиду и простирающиеся до 60 градусов южной широты, но за исключением Пролива Дрейка и моря Скоша, относящегося к южной части Атлантического океана.

Ранее Лайф писал о том, что на дне Тихого океана нашли вещество внеземного происхождения.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1