На дне Тихого океана нашли вещество внеземного происхождения
Учёные заверили, что на Земле оно не образуется. И сохраниться со времён формирования планеты тоже не могло: для этого оно слишком молодо.
Почему оно внеземное
Это первый в истории человечества взрыв атомной бомбы. Он произошёл 16 июля 1945 года в США — в пустыне недалеко от города Аламогордо, штат Нью-Мексико. Снимок сделан через 16 тысячных секунды после детонации. Бомба называлась Gadget ("Штучка"). Чуть позже точно такую же обернули в оболочку, назвали "Толстяком" и сбросили на Нагасаки. То есть это были две практически одинаковые бомбы.
Они были плутониевые. В основе — реакция распада плутония-239. Это один из известных изотопов этого вещества. Изотоп — это то же вещество, но с немного другим составом субатомных частиц. У плутония-239 в ядре 145 нейтронов. А протонов — 94. Поэтому в таблице Менделеева плутоний 94-й. Это его атомный номер. Соответственно, 94 плюс 145 равно 239.
Открыл плутоний-239 ещё в 1934 году создатель первого в мире ядерного реактора итальянский физик Энрико Ферми, но экспериментально получить плутоний впервые удалось в 1940-м в Калифорнии. Американские учёные синтезировали его в циклотроне, то есть в коллайдере: бомбардировали окись урана ядрами дейтерия (это тяжёлый изотоп водорода, у него помимо протона в ядре имеется ещё и нейтрон). Позже плутоний-239 обнаруживали в урановых рудниках, он там в очень малых количествах образуется естественным путём в ходе природных ядерных реакций.
Так вот.
В Тихом океане найден плутоний, нот только совершенно другой — плутоний-244. Протонов столько же, но нейтронов — все 150. Извлекли удивительное вещество с полуторакилометровой глубины из образца, взятого со дна недалеко от экватора.
Физики уверяют, что ничего подобного в земной природе само собой получиться не может. Можно было бы подумать, что это вещество сопровождает нас с самого рождения планеты — прилипло, так сказать, от протопланетного облака. Но нет, это тоже невозможно. Земле 4,5 миллиарда лет. Период полураспада плутония-244 — 80,6 миллиона лет. Значит, за 161 миллион лет он распадается совсем. Вывод: он когда-то прибыл к нам из космоса. Поскольку взятому со дна образцу примерно 10 миллионов лет, стало быть, прибыл внеземной плутоний в этом временном промежутке.
Версии происхождения
Первая — взрыв сверхновой звезды. Часто это событие называют её смертью, но в масштабах Вселенной о смерти говорить трудно: звезда трансформируется. Она эффектно сбрасывает бренную оболочку, поскольку внутри заканчивается водород для превращения в гелий. Астрофизики установили, что во время этой вспышки в выброшенной мешанине образуется очень много тяжёлых элементов. Их атомы — конструктор из порой поистине фантастического количества деталей: протонов, нейтронов, электронов. Учёные говорят, что если этот плутоний возник именно так, то это должна была быть вспышка, по яркости сравнимая с полной Луной.
© giphy, NASA
От самой звезды при этом остаётся одно ядро. И оно сжимается так, что в лучшем случае получается адски плотный комок даже не ядер, а в основном свободных нейтронов. Этот комок может быть в диаметре меньше Москвы и при этом раза в полтора тяжелее Солнца. Он называется нейтронной звездой. Или пульсаром, потому что очень быстро вращается и испускает со своих полюсов радиосигналы, так что астрономы наблюдают в телескопы пульсацию.
© giphy, NASA
Да, в худшем случае — если звезда была особо массивной — ядро превращается не в нейтронный шарик, а в чёрную дыру. То есть коллапсирует так, что проглатывает вообще всё вместе с фотонами.
Но это, кстати, не единственный способ "приготовления" чёрной дыры. Её можно получить путём столкновения двух нейтронных звёзд. Когда же они сливаются, тоже происходит взрыв. И при этом тоже образуются тяжеловесные химические элементы, которые с огромной скоростью вылетают в окружающее пространство.
© giphy
Отсюда вторая версия происхождения плутония-244. Причём, по мнению исследователей, несколько более предпочтительная. Дело в том, что вместе с этим плутонием в образце нашли тяжёлые изотопы железа – железо-60 – которые возникают при взрывах сверхновых. Но его как-то маловато по сравнению с количеством плутония.
Таблица Менделеева глазами астрономов
Пользуясь таким великолепным случаем, самое время рассказать о составленной недавно «астрономической таблице Менделеева». Из неё следует, что абсолютно всё, с чем мы имеем дело, так или иначе имеет космическое происхождение.
Университет Огайо. Фото © astronomy.ohio-state.edu
Водород, например – чего проще, протон да электрон – образовался в результате Большого взрыва. Кстати, из него состоит 73% всей видимой материи во Вселенной. Ещё 25% это гелий, а всё остальное, что есть в периодической таблице – это 2%.
Углерод и азот в основном родом из умирающих маломассивных звёзд вроде нашего Солнца. Они тоже сбрасывают оболочки, но ядро становится просто белым карликом. Рано или поздно он тоже взорвётся и выбросит в космос в том числе серу, хлор, аргон, железо, никель, цинк. А вот, например, кислород, по мнению астрофизиков, мог появиться только после действительно мощной вспышки сверхновой. И обратите внимание на номер 94: плутоний в оранжевой категории, этим цветом обозначены элементы, возникающие при слиянии нейтронных звёзд.
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