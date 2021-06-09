Гордон призналась, что они не подруги с Крапивиной и виделись всего лишь пару раз в жизни, пишет портал "Дни.ру". Однако она полагает, что именно продюсер создала бренд Светланы Лободы таким, какой он есть сейчас. Ещё сильнее её восхищает факт, что у Нателлы хватило сил и мудрости на то, чтобы высказать свои мысли и удалиться. Екатерину Гордон возмутил "подготовленный текст" Филиппа Киркорова, который, по её мнению, был зачитан на фоне элитного отеля. Она отметила, что поп-королю якобы уже давно никто не верит. По мнению адвоката, это всё не имеет значения, так как суть остаётся неизменной. "Талант и свободный человек... станет только "выше и круче", — высказалась она о Нателле Крапивиной.