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"Приглашаю на шашлыки": Гордон подколола Киркорова, поддержав экс-продюсера Лободы

Адвокат призналась, что виделись они только пару раз в жизни, однако её восхитила сила и мудрость экс-продюсера Лободы "высказать всё и удалиться". Юрист добавила, что Киркорову уже никто не верит.

9 июня, 23:16
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CPtfAMCgvGs/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">katyagordon</a></p>

Фото © Instagram / katyagordon

Адвокат, общественный деятель, бывшая телеведущая Екатерина Гордон прокомментировала конфликт, разгоревшийся после скандального заявления экс-продюсера Лободы Нателлы Крапивиной об уходе из шоу-бизнеса, то есть "цирка уродов".

Гордон призналась, что они не подруги с Крапивиной и виделись всего лишь пару раз в жизни, пишет портал "Дни.ру". Однако она полагает, что именно продюсер создала бренд Светланы Лободы таким, какой он есть сейчас. Ещё сильнее её восхищает факт, что у Нателлы хватило сил и мудрости на то, чтобы высказать свои мысли и удалиться. Екатерину Гордон возмутил "подготовленный текст" Филиппа Киркорова, который, по её мнению, был зачитан на фоне элитного отеля. Она отметила, что поп-королю якобы уже давно никто не верит. По мнению адвоката, это всё не имеет значения, так как суть остаётся неизменной. "Талант и свободный человек... станет только "выше и круче", — высказалась она о Нателле Крапивиной.

"Приглашаю на шашлыки", — иронично завершила пост Екатерина.

Добавила огня: Экс-продюсер Лободы объяснила Киркорову фразы про "цирк уродов" и "пустить на шашлыки"

Добавила огня: Экс-продюсер Лободы объяснила Киркорову фразы про "цирк уродов" и "пустить на шашлыки"

Ранее Лайф писал, что Минаев и Собчак также поддержали экс-продюсера Лободы после скандала с Киркоровым. Напомним также, что это не первый повод для конфликта между "королём российской эстрады" и Екатериной Гордон.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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