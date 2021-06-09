НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Впервые за 50 лет: Некоторые россияне сегодня смогут увидеть кольцеобразное затмение

В Москве можно будет наблюдать только одну фазу этого редчайшего явления, а вот северо-восточным регионам РФ повезёт больше.

9 июня, 23:45
<p>Фото © ТАСС / RITCHIE B. TONGO</p>

Фото © ТАСС / RITCHIE B. TONGO

Жители некоторых регионов России смогут увидеть редкое астрономическое явление в четверг, 10 июня. Впервые с 1966 года Луна полностью закроет центр звезды над Чукоткой. В европейской части страны Солнце будет выглядеть как надкушенное яблоко. Затмение над Россией продлится 3 минуты 37 секунд.

"Из Москвы будут наблюдаться только частные фазы этого затмения с максимумом в 14:26 мск. В этот момент Луна закроет Солнце на 16%, это 0,26 диаметра Солнца", — рассказали РИА "Новости" в пресс-службе Московского планетария.

Россиян призвали не смотреть на грядущее затмение без защитных стёкол

Россиян призвали не смотреть на грядущее затмение без защитных стёкол

Ранее Лайф писал, что "Роскосмос" назвал точные время и фазы солнечного затмения 10 июня. Лучше всего явление будет видно в северо-восточных регионах России.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1