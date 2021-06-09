Впервые за 50 лет: Некоторые россияне сегодня смогут увидеть кольцеобразное затмение
В Москве можно будет наблюдать только одну фазу этого редчайшего явления, а вот северо-восточным регионам РФ повезёт больше.
Фото © ТАСС / RITCHIE B. TONGO
Жители некоторых регионов России смогут увидеть редкое астрономическое явление в четверг, 10 июня. Впервые с 1966 года Луна полностью закроет центр звезды над Чукоткой. В европейской части страны Солнце будет выглядеть как надкушенное яблоко. Затмение над Россией продлится 3 минуты 37 секунд.
"Из Москвы будут наблюдаться только частные фазы этого затмения с максимумом в 14:26 мск. В этот момент Луна закроет Солнце на 16%, это 0,26 диаметра Солнца", — рассказали РИА "Новости" в пресс-службе Московского планетария.
Ранее Лайф писал, что "Роскосмос" назвал точные время и фазы солнечного затмения 10 июня. Лучше всего явление будет видно в северо-восточных регионах России.
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