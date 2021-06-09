Жители некоторых регионов России смогут увидеть редкое астрономическое явление в четверг, 10 июня. Впервые с 1966 года Луна полностью закроет центр звезды над Чукоткой. В европейской части страны Солнце будет выглядеть как надкушенное яблоко. Затмение над Россией продлится 3 минуты 37 секунд.

"Из Москвы будут наблюдаться только частные фазы этого затмения с максимумом в 14:26 мск. В этот момент Луна закроет Солнце на 16%, это 0,26 диаметра Солнца", — рассказали РИА "Новости" в пресс-службе Московского планетария.