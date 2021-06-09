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Рост благосостояния России опередил среднемировой

Выше среднего оказался и прогноз роста активов на период 2020–2025 годов. Предполагается, что они будут увеличиваться на 6% в год.

9 июня, 23:40
<p>Фото © ТАСС / Семен Лиходеев</p>

Фото © ТАСС / Семен Лиходеев

Темпы роста финансового благосостояния России, которые отмечались в 2019–2020 годах, опередили показатели Восточной Европы, а также средние по миру. Это следует из отчёта, подготовленного авторитетной международной консалтинговой компанией The Boston Consulting Group (BCG).

В её отчёте "Глобальное благосостояние – 2021: когда клиенты берут на себя инициативу" говорится, что обеспеченность и благосостояние во всём мире заметно выросли, несмотря на длительное влияние пандемии. Как ожидается, заметный рост продолжится и в следующие пять лет. Что же касается России, то отмечается, что её финансовые активы в 2015–2020 годах росли на 11,3% в год и составляют 1,6 триллиона долларов.

"Средние темпы роста финансового благосостояния в России в 2019–2020 годах опережают как регион Восточной Европы, так и среднемировые и составляют 13% по сравнению с 12 и 8,3% соответственно", — говорится в отчёте BCG.

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Прогноз роста на период 2020–2025 годов для России тоже выше среднемирового. Он составляет 6% в год против 5%. По мнению аналитиков компании, к 2025 году финансовые активы страны достигнут 2,1 триллиона долларов.

Ранее Лайф рассказывал, что президент РФ Владимир Путин заявил об устойчивости экономики России к внешним шокам. По его словам, рост ВВП страны по итогам 2021 года может составить около 4%.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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