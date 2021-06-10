В Японии предъявлено обвинение члену экипажа российского судна "Амур"

В Японии прокуратура возбудила уголовное дело по факту столкновения российского судна "Амур" с японской шхуной 26 мая. Обвинение предъявлено третьему помощнику капитана "Амура". Об этом сообщили в Генконсульстве РФ.

Как передаёт ТАСС, предъявлено обвинение в халатности и ненадлежащем управлении судном. По версии следствия, виновен в произошедшем 38-летний Павел Добрянский, который в момент столкновения стоял на вахте.