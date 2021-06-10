В Японии предъявлено обвинение члену экипажа российского судна "Амур"
Столкновение двух судов привело к смерти трёх японских моряков. Случилось это в условиях сильного тумана.
Траулер "Амур". Кадр из видео © Kyodo
В Японии прокуратура возбудила уголовное дело по факту столкновения российского судна "Амур" с японской шхуной 26 мая. Обвинение предъявлено третьему помощнику капитана "Амура". Об этом сообщили в Генконсульстве РФ.
Как передаёт ТАСС, предъявлено обвинение в халатности и ненадлежащем управлении судном. По версии следствия, виновен в произошедшем 38-летний Павел Добрянский, который в момент столкновения стоял на вахте.
Напомним, трагедия произошла 26 мая около 6:00 по местному времени (00:00 мск) в 23 километрах от острова Хоккайдо. Погибло три рыбака — все с японского судна. Российский траулер отбуксировали в японский порт Момбецу. По данным Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ, японская шхуна двигалась в условиях плохой видимости без звуковых сигналов, что, вероятно, и привело к трагедии.
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