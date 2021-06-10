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В Японии предъявлено обвинение члену экипажа российского судна "Амур"

Столкновение двух судов привело к смерти трёх японских моряков. Случилось это в условиях сильного тумана.

10 июня, 00:35
<p>Траулер "Амур". Кадр из видео © Kyodo</p>

Траулер "Амур". Кадр из видео © Kyodo

В Японии прокуратура возбудила уголовное дело по факту столкновения российского судна "Амур" с японской шхуной 26 мая. Обвинение предъявлено третьему помощнику капитана "Амура". Об этом сообщили в Генконсульстве РФ.

Как передаёт ТАСС, предъявлено обвинение в халатности и ненадлежащем управлении судном. По версии следствия, виновен в произошедшем 38-летний Павел Добрянский, который в момент столкновения стоял на вахте.

В Японии арестовали помощника капитана российского траулера "Амур"

В Японии арестовали помощника капитана российского траулера "Амур"

Напомним, трагедия произошла 26 мая около 6:00 по местному времени (00:00 мск) в 23 километрах от острова Хоккайдо. Погибло три рыбака — все с японского судна. Российский траулер отбуксировали в японский порт Момбецу. По данным Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ, японская шхуна двигалась в условиях плохой видимости без звуковых сигналов, что, вероятно, и привело к трагедии.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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