В Евросоюзе пришли в ярость, узнав не в первых рядах о предстоящей встрече президентов США и России. Об этом пишет Daily Express. Автор статьи Кэллум Хор отмечает, что глава Белого дома начинает своё первое зарубежное турне, лидеры ЕС счастливы приезду американского лидера, однако политики имеют разные взгляды по многим вопросам.

"Они не уведомили нас о том, что собираются объявить о проведении саммита с Путиным", — приводит слова одного из европейских чиновников Daily Express.

Публицист подчёркивает, что такое решение разозлило Брюссель, и обращает внимание, что Байден так и не назначил посла США в Евросоюзе, в итоге у некоторых европейских стран появилось ощущение, что Евросоюзу нужно продемонстрировать "стратегическую независимость" от НАТО. В этой связи обозреватель приводит слова другого высокопоставленного чиновника, по мнению которого из-за этих разногласий Европе "следует пойти своим путём".