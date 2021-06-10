Продолжит ли государство сдерживать цены, рассказали в Минпромторге

Цены на продукты замораживать больше, скорее всего, не будут, у правительства есть другие механизмы для влияния на рынок. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, отвечая на вопрос, будут ли продлены соглашения об удержании цен на сахар и подсолнечное масло.

"Думаю, что нет. Соглашение по сахару уже истекло. Но торговые сети и производители, которые участвовали в нём, договорились, что будут следовать этим условиям и дальше. Не вижу предпосылок для роста цены на этот продукт", — сказал Евтухов в интервью "Российской газете".

Он добавил, что была проведена товарная интервенция. Сахар из-за рубежа будет завезён в Россию по квоте, что скажется на ценах. Что касается подсолнечного масла, то соглашение по нему пока действует и выполняется как крупными производителями, так и федеральными торговыми сетями.

"Но тиражировать практику заключения соглашений на другие товары не стоит. Соглашения по сахару и маслу являются примером мягкого регулирования правил поведения участников рынка по ряду наиболее социально важных позиций", — сказал статс-секретарь Минпромторга.