Накачали газом: Двое россиян взорвали банкомат Сбербанка и разбогатели на миллион
Судя по всему, готовились они долго: попали внутрь здания преступники со своим ключом от двери.
Двое россиян взорвали банкомат и разбогатели больше чем на миллион. Видео © Mash Ural
В Свердловской области двое мужчин взорвали банкомат Сбербанка. Это случилось в посёлке Восход под Камышловом. Преступники забрались в продуктовый магазин ночью.
Как пишет Mash Ural, двери грабители не взламывали — у них нашлись ключи. Оказавшись внутри, мужчины закачали в банкомат газ из принесённого баллона, отошли и дождались взрыва. Быстро собрав наличные, они поспешно удалились, причём заперев за собой дверь опять на ключ.
Фото © vk.com / typic_kam
По предварительным данным, добычей преступников стали более полутора миллионов рублей. Похитителей денег Сбербанка пока не поймали.
Ранее Лайф рассказывал, что россиянин за день ограбил банк и два микрокредитных отделения. Когда его поймали, оказалось, что это не все его "подвиги".
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