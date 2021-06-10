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Накачали газом: Двое россиян взорвали банкомат Сбербанка и разбогатели на миллион

Судя по всему, готовились они долго: попали внутрь здания преступники со своим ключом от двери.

10 июня, 02:08

Двое россиян взорвали банкомат и разбогатели больше чем на миллион. Видео © Mash Ural

В Свердловской области двое мужчин взорвали банкомат Сбербанка. Это случилось в посёлке Восход под Камышловом. Преступники забрались в продуктовый магазин ночью.

Как пишет Mash Ural, двери грабители не взламывали — у них нашлись ключи. Оказавшись внутри, мужчины закачали в банкомат газ из принесённого баллона, отошли и дождались взрыва. Быстро собрав наличные, они поспешно удалились, причём заперев за собой дверь опять на ключ.

Фото © vk.com / typic_kam

Фото © vk.com / typic_kam

По предварительным данным, добычей преступников стали более полутора миллионов рублей. Похитителей денег Сбербанка пока не поймали.

Жители Краснодара на угнанном авто ограбили отделение банка и устроили перестрелку с полицией

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Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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