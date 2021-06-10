Двое россиян взорвали банкомат и разбогатели больше чем на миллион. Видео © Mash Ural

В Свердловской области двое мужчин взорвали банкомат Сбербанка. Это случилось в посёлке Восход под Камышловом. Преступники забрались в продуктовый магазин ночью.

Как пишет Mash Ural, двери грабители не взламывали — у них нашлись ключи. Оказавшись внутри, мужчины закачали в банкомат газ из принесённого баллона, отошли и дождались взрыва. Быстро собрав наличные, они поспешно удалились, причём заперев за собой дверь опять на ключ.

Фото © vk.com / typic_kam

По предварительным данным, добычей преступников стали более полутора миллионов рублей. Похитителей денег Сбербанка пока не поймали.