Россиянам напомнили об одной возможности получать выплаты по прежнему пенсионному возрасту

Деньги, перечисленные в счёт накопительной пенсии с 2002 по 2014 год, можно будет получить по "старому" пенсионному возрасту — женщинам по достижении 55 лет, мужчинам по достижении 60 лет. Или ранее при наличии права на досрочную пенсию. Об этом рассказал замдиректора по науке Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.

"Существует три варианта выплат: пожизненно, в течение определённого срока (но не менее 10 лет) или единовременно. Возможность их реализации зависит от ряда условий", — пояснил эксперт агентству "Прайм".

Средства накопительной части пенсии, которые платил за работника работодатель или он сам, аккумулировались либо в одном из НПФ, либо в ПФР. Доход возникал из-за их инвестирования. Пожизненная или срочная выплата назначается при условии выполнения некоторых требований:

Если набран необходимый страховой стаж и количество индивидуальных пенсионных коэффициентов. В этом году стаж должен составлять не менее 12 лет, ИПК — не менее 21.

Если расчётный размер накопительной пенсии, определяемый делением суммы пенсионных накоплений на ожидаемый период получения накопительной пенсии (в 2021 году — 264 месяца), составляет не менее 5% от расчётного размера страховой пенсии.

Если хотя бы одно из условий выполняется, то "имеющиеся средства пенсионных накоплений выплачиваются единовременно", отмечает Горлин.