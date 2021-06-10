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Россиянам напомнили об одной возможности получать выплаты по прежнему пенсионному возрасту

У некоторых граждан есть накопительная часть пенсии, которая могла формироваться более десяти лет. За сотрудника платил работодатель, или он вносил деньги сам.

10 июня, 02:17
<p>Фото © ТАСС / Валентина Певцова</p>

Фото © ТАСС / Валентина Певцова

Деньги, перечисленные в счёт накопительной пенсии с 2002 по 2014 год, можно будет получить по "старому" пенсионному возрасту — женщинам по достижении 55 лет, мужчинам по достижении 60 лет. Или ранее при наличии права на досрочную пенсию. Об этом рассказал замдиректора по науке Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.

"Существует три варианта выплат: пожизненно, в течение определённого срока (но не менее 10 лет) или единовременно. Возможность их реализации зависит от ряда условий", — пояснил эксперт агентству "Прайм".

Средства накопительной части пенсии, которые платил за работника работодатель или он сам, аккумулировались либо в одном из НПФ, либо в ПФР. Доход возникал из-за их инвестирования. Пожизненная или срочная выплата назначается при условии выполнения некоторых требований:

  • Если набран необходимый страховой стаж и количество индивидуальных пенсионных коэффициентов. В этом году стаж должен составлять не менее 12 лет, ИПК — не менее 21.
  • Если расчётный размер накопительной пенсии, определяемый делением суммы пенсионных накоплений на ожидаемый период получения накопительной пенсии (в 2021 году — 264 месяца), составляет не менее 5% от расчётного размера страховой пенсии.

Если хотя бы одно из условий выполняется, то "имеющиеся средства пенсионных накоплений выплачиваются единовременно", отмечает Горлин.

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Ранее Лайф писал, что в Совфеде отреагировали на просьбу профсоюзов об индексации пенсий работающим пенсионерам. Там отметили, что если эта инициатива будет утверждена на высшем уровне, то она оперативно получит законодательное оформление.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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