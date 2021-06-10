Родители пожаловались, что учениц заставляют доказывать наступление критических дней

Родитель одной из школ города Поронайска Сахалинской области обратился в местное информагентство с просьбой проверить на достоверность рассказ его дочери-подростка о том, как тестируют девочек на критические дни в медкабинете. По словам семиклассницы, их заставляют предъявить испачканную в биоматериале ватную палочку.

"Мой шок практически лишил меня рассудка. Воспитывая двух принцесс, красавиц, узнать, что девочек, у которых начинается половое созревание, унижают. В случае когда девочки чувствуют себя неважно и хотят отпроситься домой, их педагог отправляет к медработнику. Та же, не веря девочкам, просит их предоставить доказательства. Она даёт им ватную палочку и при ней просит взять мазок и продемонстрировать результаты", — пересказывает слова ребёнка отец.

Со слов сахалинца, такое было в течение учебного года и с другими школьницами. Информацию об инциденте передали в Министерство образования. Там проводят проверку.