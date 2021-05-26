Девятиклассница почувствовала себя плохо в день перед экзаменом, ей вызвали скорую, но до больницы девочку не довезли. Поначалу возможной причиной смерти назвали проблемы с сердцем, которые были у ученицы. Но позднее глава местной администрации Олег Яровой заявил, что дело, скорее всего, в психосоматике. Девятиклассница была отличницей и очень переживала за то, как сдаст ОГЭ, ведь от этого зависела её дальнейшая учёба.

Похожий случай произошёл два года назад в Чебоксарах. Там 11-классница скончалась во время сдачи ЕГЭ. Девочка страдала врождённым пороком сердца. Ещё до экзамена школьные медики заметили болезненный вид девочки и рекомендовали не идти сдавать тест, но сама школьница и её мама настояли на своём. Во время экзамена она попросила разрешения выйти, а в коридоре потеряла сознание и затем скончалась.

По словам специалистов, итоговые экзамены вызывают сильнейший стресс у детей, которые относятся к ним особенно ответственно, у детей-перфекционистов. Поэтому перед сдачей им необходима психологическая подготовка. Лайф собрал основные советы специалистов.

Физические нагрузки Эмоциональные нагрузки должны компенсироваться нагрузками физическими. Посещайте с ребёнком бассейн, катайтесь на велосипеде или занимайтесь другими видами спорта. Как известно, физические нагрузки способствуют выработке "гормона счастья", который помогает справиться со стрессом

Режим Особенно важно соблюдение режима сна, питания. Это придаёт ребёнку ощущение стабильности, спокойствия и помогает чувствовать себя более уверенно в стрессовых ситуациях Фото © shutterstock

Дыхание Один из самых простых способов быстро справиться со стрессом — дыхательная гимнастика. Замедлите частоту дыхания до шести-семи вдохов в минуту, то есть на один раз должно уйти примерно 15 секунд Фото © shutterstock

Пространство Создайте для ребёнка место, которое ассоциировалось бы у него с покоем и умиротворением. Это может быть как помещение в доме, так и на улице — парки, водоёмы, горы. Касается это не только природных объектов, но и, например, магазина игрушек или музея. Когда такое пространство найдено, побудьте с ребёнком несколько минут в тишине Фото © shutterstock

Смартфон Да, как ни странно, но и этот предмет может помочь побороть стресс. Создайте для ребёнка папку с фотографиями, которые вызывают у него приятные эмоции, улыбку, пробуждают фантазию и дарят позитивные воспоминания Фото © shutterstock

Таппинг Это техника, которая помогает успокоиться, подобно дыхательной гимнастике. Выглядит она так: необходимо медленно и с определённым ритмом постукивать себя поочерёдно левой и правой рукой либо по бедрам, либо по плечу, скрещивая при этом руки на груди. Но делать это нужно попеременно. Такое простое отвлечение внимания поможет снять напряжение Фото © shutterstock

Ящик-антистресс Соберите с ребёнком такую коробку, в которой лежали бы его любимые вещи: игрушки, наклейки, модельки автомобилей, книги и прочее. То есть всё то, что дарит ребёнку положительные эмоции Фото © shutterstock

Музыка Вероятно, у вашего ребёнка есть любимая музыка, которая вызывает у него позитивные эмоции. Предложите ему составить специальный плейлист для расслабления. Причём музыка необязательно должна быть спокойной и размеренной, это может быть и рок. Главное, чтобы поднималось настроение у ребёнка Фото © shutterstock

Лимон По словам учёных, лимоны творят чудеса. Запах лимона или цедры нормализует сердцебиение и давление Фото © shutterstock