Художник Александр Шилов опроверг информацию о своей госпитализации
Он уточнил, что узнал о "своей тяжёлой болезни" во время работы в мастерской.
Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе
Знаменитый советский и российский художник-портретист Александр Шилов опроверг появившуюся ранее информацию о своей госпитализации. СМИ утверждали, что он попал в больницу с коронавирусом после нескольких дней самолечения.
"Я сижу в мастерской и работаю. Кто-то запустил утку о моей госпитализации с CoViD-19", — сообщил художник в беседе с агентством "Москва".
Шилов начал свой творческий путь в 1957–1962 годах, когда учился в изостудии Дома пионеров Тимирязевского района Москвы, которой руководил Василий Александрович Воронин. В 1968–1973 годах обучался в Московском художественном институте имени В.И. Сурикова. Участвовал в выставках молодых художников.
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