Обстрелявший велосипедистов в Красноярске пассажир такси сам пришёл в полицию с повинной. Видео © ГУ МВД РФ по Красноярскому краю

Пассажир сервиса "Яндекс.Такси", обстрелявший велосипедистов в Красноярске из пистолета, сам пришёл в полицию и рассказал о случившемся. По словам 24-летнего парня, спортсмены провоцировали автомобиль, занимая проезжую часть.

"Вчера между мной и велосипедистами произошёл конфликт, точнее провокация с их стороны. На просьбу отъехать с дороги, с проезжей части, была реакция какая-то буйная с его стороны", — сказал пассажир на видео.

Он заметил, что после этого он достал холощённый пистолет и один раз выстрелил в сторону асфальта, чтобы "вразумить" велосипедиста и "поставить его на место", затем такси уехало. Придя к правоохранителям, молодой человек принёс извинения за свою вспыльчивость и уточнил, что считает себя неправым в данной ситуации. При этом признания парня не убедили полицейских, они возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".