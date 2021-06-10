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"Считаю себя неправым": Обстрелявший велосипедистов в Красноярске пассажир такси пришёл в полицию с повинной

При этом самобичевания парня не убедили правоохранителей, и они возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".

10 июня, 07:44

Обстрелявший велосипедистов в Красноярске пассажир такси сам пришёл в полицию с повинной. Видео © ГУ МВД РФ по Красноярскому краю

Пассажир сервиса "Яндекс.Такси", обстрелявший велосипедистов в Красноярске из пистолета, сам пришёл в полицию и рассказал о случившемся. По словам 24-летнего парня, спортсмены провоцировали автомобиль, занимая проезжую часть.

"Вчера между мной и велосипедистами произошёл конфликт, точнее провокация с их стороны. На просьбу отъехать с дороги, с проезжей части, была реакция какая-то буйная с его стороны", — сказал пассажир на видео.

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Он заметил, что после этого он достал холощённый пистолет и один раз выстрелил в сторону асфальта, чтобы "вразумить" велосипедиста и "поставить его на место", затем такси уехало. Придя к правоохранителям, молодой человек принёс извинения за свою вспыльчивость и уточнил, что считает себя неправым в данной ситуации. При этом признания парня не убедили полицейских, они возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".

Ранее Лайф рассказывал, что в Петербурге пьяный таксист прокатил на капоте охранника, а потом врезался в столб. "Пассажир" предпринимал попытки остановить неугомонного водителя, но тот упорно двигался вперёд. В итоге автомобилиста удалось задержать, в результате инцидента никто не пострадал.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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