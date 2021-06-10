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Названы регионы России с самыми высокими зарплатами

В списке есть и Москва, но столица, вопреки ожиданиям, далеко не на первом месте.

10 июня, 07:30
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев </p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

По итогам января-февраля 2021 года Чукотка стала регионом России с самой высокой средней зарплатой — 122,9 тысячи рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на материалы Росстата.

На втором месте расположился Ямало-Ненецкий АО (108,4 тысячи рублей). На третьем месте — Москва (99,5 тысячи рублей). Замыкают пятёрку Магаданская область (98,6 тысячи рублей) и Сахалинская область (93,4 тысячи рублей).

А вот самые низкие средние зарплаты за первые два месяца 2021 года зафиксированы в Ивановской области (27,6 тыс. рублей), Дагестане (28,7 тыс. рублей), Чечне (28,8 тыс. рублей), Кабардино-Балкарии (28,9 тыс. рублей) и Алтайском крае (29 тыс. рублей).

Ранее Лайф сообщал, что Роструд соберёт все вакансии на одной платформе. В обновление IT-системы "Работа в России" будет инвестировано почти полмиллиарда рублей.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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