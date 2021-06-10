Названы регионы России с самыми высокими зарплатами

По итогам января-февраля 2021 года Чукотка стала регионом России с самой высокой средней зарплатой — 122,9 тысячи рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на материалы Росстата.

На втором месте расположился Ямало-Ненецкий АО (108,4 тысячи рублей). На третьем месте — Москва (99,5 тысячи рублей). Замыкают пятёрку Магаданская область (98,6 тысячи рублей) и Сахалинская область (93,4 тысячи рублей).

А вот самые низкие средние зарплаты за первые два месяца 2021 года зафиксированы в Ивановской области (27,6 тыс. рублей), Дагестане (28,7 тыс. рублей), Чечне (28,8 тыс. рублей), Кабардино-Балкарии (28,9 тыс. рублей) и Алтайском крае (29 тыс. рублей).