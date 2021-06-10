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Число погибших на очистных сооружениях в Ростовской области выросло до 12 человек

По словам представителей мэрии, женщина находилась в коме и умерла, не приходя в сознание.

10 июня, 07:23
<p>Фото © ТАСС / Валерий Матыцин </p>

Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Количество погибших при трагедии во время ремонта очистных сооружений в Ростовской области увеличилось до 12 человек. Погибла женщина, которая находилась в реанимации.

"Женщина умерла сегодня ночью, не приходя в сознание. Всё это время она была в коме", — цитирует РИА "Новости" сообщение администрации города.

Три человека погибли при ремонте очистных сооружений в Приангарье

Три человека погибли при ремонте очистных сооружений в Приангарье

Напомним, трагедия произошла 21 мая в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района. При проведении ремонтных работ на коллекторе погибли сотрудники местного водоканала, ещё несколько человек попали в больницу в тяжёлом состоянии. Предварительно, все они отравились метаном. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать дело о гибели рабочих в центральный аппарат СК. Губернатор региона Василий Голубев распорядился выплатить семьям погибших по миллиону рублей.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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