Число погибших на очистных сооружениях в Ростовской области выросло до 12 человек
По словам представителей мэрии, женщина находилась в коме и умерла, не приходя в сознание.
Фото © ТАСС / Валерий Матыцин
Количество погибших при трагедии во время ремонта очистных сооружений в Ростовской области увеличилось до 12 человек. Погибла женщина, которая находилась в реанимации.
"Женщина умерла сегодня ночью, не приходя в сознание. Всё это время она была в коме", — цитирует РИА "Новости" сообщение администрации города.
Напомним, трагедия произошла 21 мая в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района. При проведении ремонтных работ на коллекторе погибли сотрудники местного водоканала, ещё несколько человек попали в больницу в тяжёлом состоянии. Предварительно, все они отравились метаном. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать дело о гибели рабочих в центральный аппарат СК. Губернатор региона Василий Голубев распорядился выплатить семьям погибших по миллиону рублей.
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