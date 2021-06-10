Число погибших на очистных сооружениях в Ростовской области выросло до 12 человек

Количество погибших при трагедии во время ремонта очистных сооружений в Ростовской области увеличилось до 12 человек. Погибла женщина, которая находилась в реанимации.

"Женщина умерла сегодня ночью, не приходя в сознание. Всё это время она была в коме", — цитирует РИА "Новости" сообщение администрации города.