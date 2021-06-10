Путин полетит в Женеву непосредственно в день переговоров с Байденом

Президент РФ Владимир Путин прилетит в Женеву непосредственно в день переговоров с американским коллегой Джо Байденом — 16 июня. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, встреча российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Саммит состоится на вилле "Ла Гранж" в Женеве.