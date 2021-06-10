Путин полетит в Женеву непосредственно в день переговоров с Байденом
Саммит президентов России и США состоится на вилле "Ла Гранж" в Женеве 16 июня.
Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ
Президент РФ Владимир Путин прилетит в Женеву непосредственно в день переговоров с американским коллегой Джо Байденом — 16 июня. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"В день переговоров", — цитирует ТАСС ответ представителя Кремля.
Напомним, встреча российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Саммит состоится на вилле "Ла Гранж" в Женеве.
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