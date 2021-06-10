Лайф публикует список погибших и пострадавших в страшном ДТП с автобусом на Урале

В распоряжении Лайфа оказался список погибших и пострадавших в ДТП в городе Лесном Свердловской области на территории местного завода. По уточнённым данным, пострадало девять человек, погибло шесть.

СК показал видео с места страшного ДТП с автобусом на Урале, где погибло 6 человек

Напомним, жуткое ДТП произошло сегодня утром в городе Лесном на территории местного завода. По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза, в результате чего он протаранил толпу рабочих, шестеро из которых погибли. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.