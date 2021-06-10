Лайф публикует список погибших и пострадавших в страшном ДТП с автобусом на Урале
По уточнённым данным, пострадало девять человек, погибло шесть. СКР возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Кадр из видео СК РФ
В распоряжении Лайфа оказался список погибших и пострадавших в ДТП в городе Лесном Свердловской области на территории местного завода. По уточнённым данным, пострадало девять человек, погибло шесть.
Погибшие:
- Кирина Е.
- Шишкин А.
- Кукаленко Н.
- Гимадинов В.
- Чернильцева О.
- Скакунов Д.
Пострадавшие:
- Плужникова Г.
- Бакушева О.
- Ярополова Н.
- Коротков Л.
- Лаврина Н.
- Шевцова П.
- Парахин В.
- Спицина Л.
- Бянкина М.
Напомним, жуткое ДТП произошло сегодня утром в городе Лесном на территории местного завода. По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза, в результате чего он протаранил толпу рабочих, шестеро из которых погибли. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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