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Лайф публикует список погибших и пострадавших в страшном ДТП с автобусом на Урале

По уточнённым данным, пострадало девять человек, погибло шесть. СКР возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

10 июня, 06:36
<p>Кадр из видео СК РФ</p>

Кадр из видео СК РФ

В распоряжении Лайфа оказался список погибших и пострадавших в ДТП в городе Лесном Свердловской области на территории местного завода. По уточнённым данным, пострадало девять человек, погибло шесть.

Погибшие:

  • Кирина Е.
  • Шишкин А.
  • Кукаленко Н.
  • Гимадинов В.
  • Чернильцева О.
  • Скакунов Д.

СК показал видео с места страшного ДТП с автобусом на Урале, где погибло 6 человек

СК показал видео с места страшного ДТП с автобусом на Урале, где погибло 6 человек

Пострадавшие:

  • Плужникова Г.
  • Бакушева О.
  • Ярополова Н.
  • Коротков Л.
  • Лаврина Н.
  • Шевцова П.
  • Парахин В.
  • Спицина Л.
  • Бянкина М.

Напомним, жуткое ДТП произошло сегодня утром в городе Лесном на территории местного завода. По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза, в результате чего он протаранил толпу рабочих, шестеро из которых погибли. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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