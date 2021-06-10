СК показал видео с места страшного ДТП с автобусом на Урале, где погибло 6 человек
По предварительным данным, у транспортного средства отказали тормоза, в результате чего оно сбило толпу людей.
Следственный комитет показал кадры с места ДТП в Свердловской области, жертвами которого стали шесть человек. Видео опубликовано на ютуб-канале ведомства. Как добавили в пресс-службе СКР, ещё пятеро пассажиров автобуса получили травмы.
"Все погибшие являлись пешеходами, в автобусе травмы получили, предварительно, пять человек", — говорится в сообщении.
Напомним, жуткое ДТП произошло сегодня утром в городе Лесном на территории местного завода. По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза, в результате чего он протаранил толпу рабочих, шестеро из которых погибли. Ещё несколько человек были доставлены в больницу.
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