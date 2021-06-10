Следующим президентом Украины может стать нынешний мэр Киева Виталий Кличко. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Илья Кива.

По словам парламентария, такое решение было принято "американскими кураторами", которым не понравилась работа Владимира Зеленского. Кива напомнил о недавнем визите на Украину госсекретаря США Энтони Блинкена и подчеркнул, что этим жестом нынешнему президенту Незалежной "показали на выход".

"И здесь на арену выходит боксёр-сутенёр, он же по совместительству мэр города Киева. Почему говорю: сутенёр? Потому что именно этот человек отвечает за все публичные дома в нашей столице. Он даже живёт в доме, в котором находится публичный дом", — заметил депутат Рады в эфире украинского телеканала "Первый независимый".

По словам Кивы, вокруг Кличко собираются отдельные политики и олигархи, в том числе экс-президент Украины Пётр Порошенко. Поэтому именно его видят следующим лидером страны на Западе, добавил парламентарий.