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В МИД РФ назвали условие исключения Америки из списка недружественных стран

Сергей Рябков отметил, что пока нет никаких оснований ожидать, что перечень будет пересмотрен.

10 июня, 04:27

Соединённые Штаты могут быть исключены из созданного Москвой списка недружественных стран, если прекратят свою враждебную политику по отношению к России, а также вмешательство во внутренние дела страны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"США должны прекратить проводить недружественную политику", — сказал дипломат в интервью РИА "Новости".

Он добавил, что Белый дом должен прекратить давление на внешнеполитические и экономические интересы России, перестать создавать препятствия для партнёрства с Россией на мировой арене.

Захарова объяснила создание перечня недружественных России стран

Захарова объяснила создание перечня недружественных России стран

Как добавил Рябков, пока нет никаких оснований ожидать, что перечень недружественных России стран будет пересмотрен. Замминистра иностранных дел подчеркнул, что этот список "не конъюнктурный, это просто инструмент".

Напомним, что в середине мая Правительство России утвердило перечень недружественных стран, в него вошли США и Чехия. Согласно документу, отныне чешская дипмиссия может заключать трудовые договоры с 19 физлицами в России, а Соединённые Штаты — ни с кем. Позже в Кремле объяснили, что ограниченность списка недружественных зарубежных государств ещё раз говорит о готовности РФ к диалогу.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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