В МИД РФ назвали условие исключения Америки из списка недружественных стран

Соединённые Штаты могут быть исключены из созданного Москвой списка недружественных стран, если прекратят свою враждебную политику по отношению к России, а также вмешательство во внутренние дела страны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"США должны прекратить проводить недружественную политику", — сказал дипломат в интервью РИА "Новости".

Он добавил, что Белый дом должен прекратить давление на внешнеполитические и экономические интересы России, перестать создавать препятствия для партнёрства с Россией на мировой арене.

Как добавил Рябков, пока нет никаких оснований ожидать, что перечень недружественных России стран будет пересмотрен. Замминистра иностранных дел подчеркнул, что этот список "не конъюнктурный, это просто инструмент".