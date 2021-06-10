Тема возможной войны с Россией стала для нынешних властей Украины прикрытием проблем в экономике. Об этом заявил бывший премьер-министр республики Николай Азаров. По словам политика, ситуацию "мусолят" президент Владимир Зеленский и его предшественник Пётр Порошенко.

"Давайте трезво подумаем, сколько бы такая война продолжалась, если бы она действительно была реальной и Вооружённые силы России принимали в ней реальное участие. Два дня, три, неделя. Наверное, не больше. Никто не даст больше. Скорее всего, через неделю эта война закончилась бы, если бы она существовала в реальности", — высказался Азаров в эфире телеканала NewsOne.

Он обратил внимание, что украинское правительство заложило в проект бюджета до 2024 года военный сбор. А значит, "все эти годы будут продолжаться мантры про войну с Россией", предположил экс-премьер. Политик считает истинной причиной бедственного положения народа Украины государственный переворот, в результате которого США "привели к власти своих марионеток".