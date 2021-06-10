Обнародованы документы о государственном перевороте на Украине
В книге собраны документальные и фотографические материалы, доказывающие "преступный характер смены власти в 2014 году".
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Постоянное представительство России при ООН обнародовало материалы, посвящённые Евромайдану 2014 года и его последствиям в Донбассе. Сборник представил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.
"В книге собраны документальные и фотоматериалы, доказывающие преступный характер смены власти на Украине в 2014 году", — говорится в сообщении на сайте постпредства.
В том числе это показания непосредственных участников тех событий — экс-президента Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова и других.
Отмечается, что они "представляют исчерпывающие доказательства преступлений, совершённых во время и после госпереворота, в том числе зверства украинских агрессивных националистов и неонацистов в Донбассе и других регионах Украины". Со сборником документов можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, 21 ноября 2013 года на Украине начался Евромайдан. Люди вышли в центр Киева с протестом против внезапной отмены прежней властью подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Вскоре митинг перерос в столкновения, а затем в госпереворот. Экс-президент Виктор Янукович недавно заявил, что "спустя семь лет Майдан разделяет страну".
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