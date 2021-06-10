Обнародованы документы о государственном перевороте на Украине

Постоянное представительство России при ООН обнародовало материалы, посвящённые Евромайдану 2014 года и его последствиям в Донбассе. Сборник представил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

"В книге собраны документальные и фотоматериалы, доказывающие преступный характер смены власти на Украине в 2014 году", — говорится в сообщении на сайте постпредства.

В том числе это показания непосредственных участников тех событий — экс-президента Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова и других.

Отмечается, что они "представляют исчерпывающие доказательства преступлений, совершённых во время и после госпереворота, в том числе зверства украинских агрессивных националистов и неонацистов в Донбассе и других регионах Украины". Со сборником документов можно ознакомиться по ссылке.