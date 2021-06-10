В Иркутске нетрезвый мужчина устроил погоню. Когда полиция заметила странные манёвры автомобиля и последовала за ним, водитель решил оторваться. Он резко маневрировал, ускорялся, проезжал на красный сигнал светофора и выезжал на встречную полосу движения. Всё это не помогало, и нарушитель пошёл на хитрость: остановился, подождал, пока гаишники выйдут из своей машины, и резко сорвался с места.

"Двигаясь по дороге, он не справился с управлением, зацепил колесом неровность на обочине, из-за чего транспортное средство не могло ехать дальше. Тогда лихач, бросив машину, решил спасаться бегством, но безрезультатно", — сообщает "МВД Медиа".

Уже сидя в полицейской машине, молодой человек умолял инспектора не наказывать его, говорил, что "он не преступник, не бандит, вообще никто".

На лихача составили несколько протоколов — по причине отказа от прохождения медицинского освидетельствования, невыполнения законного требования об остановке, проезда на запрещающий сигнал светофора, а также управления транспортным средством без ОСАГО и водительского удостоверения.