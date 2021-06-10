НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Рухнувший в Индии дом раздавил 11 человек

Поисковые работы продолжаются, власти опасаются, что под завалами ещё есть люди. Среди погибших восемь детей. Есть предположение, что причиной трагедии стало подтопление здания — начался сезон дождей.

10 июня, 04:17
<p>Фото © <a href="https://www.timesnownews.com/mumbai/article/mumbai-9-dead-8-injured-as-residential-building-collapses-in-malad-west-search-rescue-operation-underway/768533" target="_blank" rel="noopener noreferrer">timesnownews</a></p>

Фото © timesnownews

По меньшей мере 11 человек погибли, в том числе восемь детей, при обрушении дома в индийском мегаполисе Мумбаи. Люди оказались буквально в ловушке под завалами. Как сообщает телеканал NDTV, трагедия произошла поздно вечером в среду. Ещё не менее 18 человек получили травмы, они доставлены в больницу.

"Всего было зарегистрировано 18 раненых, из них 11 человек умерли", — сообщили телеканалу в местном медучреждении.

Есть вероятность, что под завалами до сих пор остались пострадавшие. Спасатели разбирают завалы и эвакуируют людей из другого трёхэтажного строения, которое находится в аварийном состоянии. Представитель индийской национальной партии BJP Рам Кадам назвал трагедию результатом халатности. По предварительной информации, причиной обрушения могло стать подтопление здания — на западном побережье Индии начинается сезон дождей, в Мумбаи прошёл первый в этом году муссонный ливень.

Поезд с соляной кислотой сошёл с рельсов в США, людей призывают держаться подальше

Поезд с соляной кислотой сошёл с рельсов в США, людей призывают держаться подальше

Ранее Лайф писал о том, что не менее 30 человек погибли при столкновении двух поездов в Пакистане.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Потолки мумбайского такси как отдельный вид искусства: 15 красочных фото, собранных журналисткой за 2 года

9 февраля 2020, 07:00

СМИ: Атомную подлодку "Чакра" вернули из Индии в Россию из-за взрыва

вчера в 04:26

"Давайте трезво подумаем": Экс-премьер Украины рассказал, сколько бы длилась реальная война с Россией

сегодня в 03:49

В МИД РФ назвали условие исключения Америки из списка недружественных стран

сегодня в 04:27

Шесть человек погибли в Свердловской области в аварии с автобусом

сегодня в 03:52

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1