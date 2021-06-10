Рухнувший в Индии дом раздавил 11 человек

По меньшей мере 11 человек погибли, в том числе восемь детей, при обрушении дома в индийском мегаполисе Мумбаи. Люди оказались буквально в ловушке под завалами. Как сообщает телеканал NDTV, трагедия произошла поздно вечером в среду. Ещё не менее 18 человек получили травмы, они доставлены в больницу.

The search and rescue operation at Malad Malwani - slum pocket where ground plus one residential building collapse incident reported. Mumbai Fire brigade are rescuing the trapped people. @NewIndianXpress @Sunday_Standard #Malad pic.twitter.com/D49QguBjC3 — Sudhir Suryawanshi (@ss_suryawanshi) June 10, 2021

"Всего было зарегистрировано 18 раненых, из них 11 человек умерли", — сообщили телеканалу в местном медучреждении.

Есть вероятность, что под завалами до сих пор остались пострадавшие. Спасатели разбирают завалы и эвакуируют людей из другого трёхэтажного строения, которое находится в аварийном состоянии. Представитель индийской национальной партии BJP Рам Кадам назвал трагедию результатом халатности. По предварительной информации, причиной обрушения могло стать подтопление здания — на западном побережье Индии начинается сезон дождей, в Мумбаи прошёл первый в этом году муссонный ливень.