Шесть человек погибли в Свердловской области в аварии с автобусом

В Свердловской области шесть человек стали жертвами аварии с участием автобуса, который перевозил рабочих. По предварительным данным, причиной стали отказавшие тормоза.

По данным Лайфа, трагедия произошла в городе Лесном на территории четвёртого комбината местного завода. Автобус протаранил ворота и сбил работников, которые шли на смену. В автобусе было 48 человек, они не пострадали. Погибли и пострадали пешеходы. Шестеро скончались, несколько человек отправлены в больницу, в том числе четверо в тяжёлом состоянии.