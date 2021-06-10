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Шесть человек погибли в Свердловской области в аварии с автобусом

Ещё несколько человек пострадали. По предварительным данным, у транспортного средства отказали тормоза.

10 июня, 03:52

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В Свердловской области шесть человек стали жертвами аварии с участием автобуса, который перевозил рабочих. По предварительным данным, причиной стали отказавшие тормоза.

По данным Лайфа, трагедия произошла в городе Лесном на территории четвёртого комбината местного завода. Автобус протаранил ворота и сбил работников, которые шли на смену. В автобусе было 48 человек, они не пострадали. Погибли и пострадали пешеходы. Шестеро скончались, несколько человек отправлены в больницу, в том числе четверо в тяжёлом состоянии.

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Как рассказывал Лайф, ранее автобус протаранил фуру на трассе в Ростовской области. В той аварии погиб один человек.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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