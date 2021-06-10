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Регион
Опубликовано 10 июня 2021, 07:40

В Мьянме разбился военный самолёт

Фото © Twitter / Shamshadnetwork

Фото © Twitter / Shamshadnetwork

По данным местных СМИ, на борту находилось 16 человек, большинство из них могли погибнуть.

В Мьянме в районе города Мандалай по меньшей мере 12 человек погибли при крушении военного самолёта. Об этом информирует агентство Reuters.

Официально о типе воздушного судна не сообщается. По предварительным данным, речь идёт о турбовинтовом пассажирском Beechcraft 1900. Китайский телеканал CGTN со ссылкой на местные СМИ отмечает, что на борту самолёта находилось 16 человек.

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Ранее в Белоруссии военный самолёт рухнул в жилом квартале неподалёку от домов. Лётчики до последнего пытались увести машину в сторону, чтобы избежать жертв на земле.

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Андрей Григорьев
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