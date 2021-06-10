В Мьянме разбился военный самолёт

В Мьянме в районе города Мандалай по меньшей мере 12 человек погибли при крушении военного самолёта. Об этом информирует агентство Reuters.

Официально о типе воздушного судна не сообщается. По предварительным данным, речь идёт о турбовинтовом пассажирском Beechcraft 1900. Китайский телеканал CGTN со ссылкой на местные СМИ отмечает, что на борту самолёта находилось 16 человек.