В Мьянме разбился военный самолёт

По данным местных СМИ, на борту находилось 16 человек, большинство из них могли погибнуть.

В Мьянме в районе города Мандалай по меньшей мере 12 человек погибли при крушении военного самолёта. Об этом информирует агентство Reuters.

Официально о типе воздушного судна не сообщается. По предварительным данным, речь идёт о турбовинтовом пассажирском Beechcraft 1900. Китайский телеканал CGTN со ссылкой на местные СМИ отмечает, что на борту самолёта находилось 16 человек.