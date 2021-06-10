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На МКАД неизвестные похитили у водителя миллион рублей

Одну из своих машин нападавшие бросили прямо на месте преступления.

10 июня, 05:57
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо </p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Дерзкое ограбление произошло накануне на МКАД. Там неизвестные напали на перевозчика денег и похитили из его машины более миллиона рублей.

Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, инцидент произошёл вчера около четырёх часов дня на десятом километре кольцевой автодороги. Путь водителю KIA Rio перегородили два автомобиля, из которых вышли четыре человека в масках. Один из них произвёл несколько выстрелов, после чего нападавшие разбили стёкла иномарки. Самого мужчину вытащили из салона, но избивать не стали.

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Целью грабителей была коробка с деньгами, которую они забрали из багажника иномарки. В ней, как выяснилось позже, находилось более миллиона рублей. Уходя с места преступления, злоумышленники оставили одну из машин. Вторую позже также нашли брошенной в одном из районов Москвы. Владельцы обоих автомобилей установлены, однако были ли именно они за рулём — пока не известно. В полиции возбудили уголовное дело по статье "Разбой".

Ранее Лайф сообщал, что в Свердловской области двое мужчин взорвали банкомат Сбербанка и похитили из него миллион рублей.

Авторы
Максим Плетнёв
Максим Плетнёв

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