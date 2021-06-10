На МКАД неизвестные похитили у водителя миллион рублей

Дерзкое ограбление произошло накануне на МКАД. Там неизвестные напали на перевозчика денег и похитили из его машины более миллиона рублей.

Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, инцидент произошёл вчера около четырёх часов дня на десятом километре кольцевой автодороги. Путь водителю KIA Rio перегородили два автомобиля, из которых вышли четыре человека в масках. Один из них произвёл несколько выстрелов, после чего нападавшие разбили стёкла иномарки. Самого мужчину вытащили из салона, но избивать не стали.

Целью грабителей была коробка с деньгами, которую они забрали из багажника иномарки. В ней, как выяснилось позже, находилось более миллиона рублей. Уходя с места преступления, злоумышленники оставили одну из машин. Вторую позже также нашли брошенной в одном из районов Москвы. Владельцы обоих автомобилей установлены, однако были ли именно они за рулём — пока не известно. В полиции возбудили уголовное дело по статье "Разбой".