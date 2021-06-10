В МИД Швейцарии назвали место встречи Путина и Байдена

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена состоится на вилле "Ла Гранж" в Женеве. Об этом сообщил МИД Швейцарии.

"16 июня на легендарной вилле "Ла Гранж" будет проходить встреча президентов [Джо] Байдена и [Владимира] Путина. Швейцария благодарит обе страны за доверие, выраженное в выборе Женевы", — сообщили в "Твиттере" внешнеполитического ведомства.

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Ранее сообщалось, что другим возможным местом встречи лидеров двух держав могла стать женевская гостиница Intercontinental, где в 1985 году встречались Рональд Рейган и Михаил Горбачёв. Как отмечал Лайф, все номера в гостинице на даты саммита были забронированы ещё в конце мая.