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Пожар уничтожил 10 автомобилей в хабаровском автосервисе

Огонь потушили за два часа, за это время здание с содержимым выгорело дотла.

10 июня, 07:23

Фото © ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Один человек пострадал в результате пожара в одном из автосервисов Хабаровска. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей около часа дня (6:00 мск). Огонь распространился на площади 1000 квадратных метров и, судя по кадрам с места происшествия, обрушил крышу автосервиса, где находились автомобили. В результате в огне было уничтожено десять машин, одного человека госпитализировали.

"Один человек пострадал, ему была оказана помощь", — сообщил начальник 21-го пожарно-спасательного отряда Денис Рагозин.

  • Фото © ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
    Фото © ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
  • Фото © ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
    Фото © ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Фото © ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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Тушение огня осложняло наличие внутри автосервиса баллонов со взрывоопасными веществами. В результате открытое горение было ликвидировано спустя два часа. Теперь спасателям предстоит установить причину инцидента.

Ранее Лайф сообщал, что в подмосковной Коломне пожар обрушил кровлю склада площадью более двух тысяч квадратных метров.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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