Пожар уничтожил 10 автомобилей в хабаровском автосервисе

Один человек пострадал в результате пожара в одном из автосервисов Хабаровска. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей около часа дня (6:00 мск). Огонь распространился на площади 1000 квадратных метров и, судя по кадрам с места происшествия, обрушил крышу автосервиса, где находились автомобили. В результате в огне было уничтожено десять машин, одного человека госпитализировали.

"Один человек пострадал, ему была оказана помощь", — сообщил начальник 21-го пожарно-спасательного отряда Денис Рагозин.





Тушение огня осложняло наличие внутри автосервиса баллонов со взрывоопасными веществами. В результате открытое горение было ликвидировано спустя два часа. Теперь спасателям предстоит установить причину инцидента.