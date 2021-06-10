В Польше арестовали подозреваемого в шпионаже в пользу России

В Польше задержали и арестовали мужчину по обвинению в шпионаже в пользу России. В Государственной прокуратуре страны заявили, что подозреваемый действовал в пользу РФ, "активизировав свою деятельность после того, как был задержан его сообщник".

"Януш Н. по заданию сотрудников российской разведки пытался установить контакт с польскими и зарубежными политиками, в том числе с теми, кто работает в Европарламенте, — говорится в сообщении ведомства. — Подозреваемый осуществлял свою деятельность в Польше, Европейском союзе и других странах".

Утверждается, что целью работы "агента" было ослабление позиции Польши в ЕС и на международной арене.

Подозреваемый был задержан 31 мая, суд арестовал его на три месяца. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.