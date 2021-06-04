Спекуляция, подлоги, пропаганда и наглая ложь: Чем на самом деле занимались американские послы в СССР

Как США "боролись" с нацистами

Аннабель Бюкар происходила из семьи пенсильванских фермеров. Жизнь семьи никогда не была лёгкой, и относительное благополучие было достигнуто ценой тяжких трудов. Эмигрируя из Европы в США, Бюкары надеялись найти там процветание, но нашли жесткое общество, в котором главное — прибыль. По сути, они сами были товаром, дешёвой рабсилой, которую завозили в страну из-за границы.

Аннабелль Бюкар. Фото © "Назад в СССР"

Во время Второй мировой войны пылающая патриотизмом Аннабелль пошла служить в УСС — Управление стратегических служб, надеясь помочь победить нацизм. К её удивлению, УСС находилось в руках людей, далёких от идеи победы над Гитлером. В нём заправляли люди совсем другой закваски. Это был республиканец Уильям Донован, полковник Бэкстон, с которым Донован ещё в 1919 году создал фашистскую организацию "Американский легион", и куча воротил с Уолл-стрит: бизнесмены Аттертон Ричардс, Дж. Морган, Билл Стюарт, адвокаты, журналисты ультраправых взглядов и родственники Донована и Черчилля. Эта компания вовсе и не собиралась бороться с фашистами. Она занималась шпионажем, а главное, пока другие воевали, набивала карманы. Там, где было выгодно, они поддерживали борцов с Гитлером. Там, где было выгодно другое, они "гасили" партизанское движение. Не гнушались и предательством: передали испанскому диктатору Франко списки испанцев, участвовавших во французском Сопротивлении. С такими "союзниками" и враги не нужны.

Самым большим отделом в УСС был отдел СССР. Опутать Советский Союз сетью шпионов — вот что было главной задачей УСС. Шпионские группы организовывались в Китае, Сиаме, Тибете, шпионы засылались в Москву под видом журналистов. Информацию об СССР должны были собирать все журналисты и сотрудники посольства, причём сотрудники китайского посольства активно в этом помогали. Ещё до Второй мировой войны главной целью американской дипломатии было развязать войну с СССР во что бы то ни стало. Воротилы считали, что это "угодно Богу". Но за громкими словами стоял махровый эгоизм — единственное, чего хотели Донован и его клика, — делать гешефт на оккупированных территориях. Русские для них были вроде индейцев. После войны люди из той же клики скопом перешли в дипломатический корпус и теперь "налаживали" отношения с СССР.

Главное — напугать

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Ещё в 1933 году глава американского посольства Лой Хендерсон окружил представительство атмосферой конспиративности. Каждому новичку он рассказывал, что посольство окружено советскими шпионами. Они спят и видят, как бы завербовать дипломатов. Они арестовывают всех, кто разговаривает с американцами, затем их пытают и расстреливают.

Напугав таким образом новичка, Хендерсон подговаривал кого-нибудь из сотрудников, и в номере новичка раздавался ночной звонок — неизвестная "русская" девушка хотела с ним встретиться и проявляла необыкновенную осведомлённость о биографии прибывшего дипломата. После этого бедняга убеждался, что все байки, которые рассказывают о Советах, — чистая правда, русские коварны, всеведущи и всемогущи, у них везде агенты, и надо сделать всё, чтобы их сдержать. Наутро сотрудник был готов выполнить любое поручение Хендерсона. В 1938-м Хендерсон ушёл на повышение и до 1943-го возглавлял в Госдепе восточно-европейский отдел, а потом отправился в Ирак, где тоже быстро "нашёл" красную опасность.

Основа дипломатии — ненависть

Джордж Кеннан. Фото © Getty Images

После войны главные роли стали играть дипломаты Джордж Кеннан, Чарльз Боулен, Эдуард Пейдж и Джон Дэвис. Кеннан был отъявленным германофилом и учил русский в школе немецкой разведки, в СССР его лучшими друзьями были дипломаты из Посольства Германии. Остальные были ему под стать.

Никого не интересовала правда об СССР, они не были в ней заинтересованы. У них была другая задача — демонизация Страны Советов. Информацию для неё были обязаны собирать все сотрудники посольства и все журналисты.

Не выходя из посольства, сотрудники строчили отчёты, придумывая самые жуткие небылицы, а Кеннан и Дэвис снабжали "отчётами" американских журналистов. 90% информации было высосано из пальца, но журналисты были довольны, что им никуда не нужно ходить, и строчили статьи для американской прессы, выдавая ложь за правду.

Чернуху добывали разными средствами. Во время отпусков, когда сотрудники посольства ездили отдыхать на Чёрное море, во время командировок. Сотрудник посольства Фриис съездил на Дальний Восток. Он прекрасно провёл время в поезде в компании простодушных советских людей, но не забыл подсчитать количество аэродромов вдоль железной дороги и накропать отчёт, в котором и поезд, и люди представали в виде ада и его обитателей. Кроме того, дипломаты с пристрастием расспрашивали о жизни в СССР всех, кто хотел получить визу, — это был ценный источник информации.

Фото © ТАСС / Борис Клипиницер

Бюкар считала, что единственной причиной, по которой воротилы с Уолл-стрит так поступали в отношении СССР, было то, что "... если простые американские люди узнают, что при социализме и коммунизме простые люди живут лучше и свободнее, чем при капитализме, то, чего доброго, они захотят и в США забрать в свои руки все средства производства и политическую власть. Именно поэтому... правящие классы США из кожи лезут вон, чтобы дискредитировать в глазах американцев жизнь в Советском Союзе". Русские представали перед американцами озлобленными, нищими, подлыми, нечистоплотными. Таких нежалко.

Главной чертой дипломатов была "ненависть к Советскому Союзу, злобная, патологическая ненависть ко всему советскому, русскому, славянскому. Временами это чувство овладевало ими с такой силой, что они теряли самообладание".

Пропаганда и гешефт

Фото © ТАСС / Малхаз Мачавариани

Кроме разжигания ненависти посольство осуществляло пропаганду — это делалось с помощью голливудских фильмов, которые тщательно отбирались для советского зрителя и представляли США в лучшем свете, и с помощью красочных журналов об Америке, которые сотрудники посольства "забывали" в общественном транспорте. Тиражи были большими — до 50 тысяч экземпляров, а в статьях рассказывалось, что каждый в США имеет дом по 15 комнат и получает от государства минимум 20 тысяч долларов господдержки. Что характерно, сегодня этот подвид пропаганды почти не претерпел изменений.

"Голос Америки" транслировал интервью с американским рабочим, который говорил, что у него дом в пять комнат. За кадром оставалось то, что дом заложен, и что кредиты надо платить 30 лет, и что миллионы других рабочих живут в трущобах. Чем ещё занимались дипломаты? Спекулировали и набивали карманы.

Опытные сотрудники посольства приезжали в Москву через Варшаву. Там на чёрном рынке они покупали чемоданы советских денег, пользуясь неприкосновенностью, ввозили их в СССР и здесь переводили в доллары по официальному курсу. Получалась 10-кратная выгода. Кроме того, они вагонами ввозили в СССР ширпотреб, сигареты и виски, которые сбывали на чёрном рынке Москвы. Это благодаря им так расцвёл подпольный бизнес. Пачка сигарет с доставкой обходилась в 12 рублей, а в Москве её продавали за 100–150 рублей. Каждый сотрудник имел право ввезти пару ящиков виски в месяц и 20–30 пачек сигарет в неделю.

Кроме того, каждый новичок мог ввезти в СССР 10 тонн вещей без уплаты пошлины. Всё, что ввозилось, тут же сбывалось. Никто и никогда не вывозил из СССР мебель или технику. Наконец, ежемесячно в посольство через границу поступала "почта" весом в несколько тонн, на 50% состоявшая из ширпотреба.

Сбывать продукцию руководители заставляли подчинённых. Однажды хозяйственник Бендер пожаловался Бюкар, что не может продать костюмы и ручки, а "босс" требует деньги. Сотрудник Завогородный спекулировал золотыми десятидолларовыми монетами и часами. За пару месяцев он заработал 25 тысяч рублей.

До 1947 года американцы скупали за границей фальшивые рубли, везли их в СССР, где продавали или покупали товары. Сталинская денежная реформа положила конец этому виду обогащения. Взамен тряпок и сигарет послы вывозили золото, драгоценности, редкие книги, иконы и предметы искусства общим весом до двух тонн на человека.

Зачем это было нужно

Фото © ТАСС / Эдуард Котляков

Но почему СССР вообще позволял американцам так шиковать? Ввозить тонны груза, беспрепятственно путешествовать по стране, общаться с советскими людьми, очернять Советский Союз? Тут есть несколько догадок. Возможно, отдельные личности были связаны с американцами бизнесом и закрывали глаза на это безобразие. Возможно, руководство СССР после войны ещё не осознало, что вчерашний союзник уже враг, или имела место некоторая заторможенность принятия конкретных решений.