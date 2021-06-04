Соседняя цивилизация или НЛО: Кто подаёт подводникам сигналы из океана с глубины 8 км

Сигналы, переполошившие военных

Во времена холодной войны у берегов Норвегии подводников буквально с ума сводили "квакеры" — необъяснимые и неопознанные подводные объекты, которые под водой двигались со скоростью, равной скорости автомобиля, и уходили от любой погони. Натовские генералы были уверены, что это "опять эти проклятые русские!", пока наконец один из командиров ВМФ СССР не попросил норвежцев во что бы то ни стало поймать для него хотя бы одного "квакера" и пообещал наградить норвежцев за это.

В 1991 году американская система обнаружения подводных лодок поймала сразу два неопознанных сигнала в Тихом океане. Один из них учёные прозвали Upsweep ("Подъём"), а другой Whistle ("Свист"). Ни тот, ни другой идентифицировать так и не удалось. "Подъём" появлялся каждую весну и осень, и его источник находился на середине океана, а "Свист" слышали только один раз.

В 1997 году американских военных и исследователей океана переполошил странный сигнал, который прозвали Blooop и который Национальное управление океанических исследований США зафиксировало неподалёку от Антарктиды южнее Огненной Земли. Звук был настолько странным, что океанологи стали шутить, что это просыпается Ктулху — хтоническое морское чудовище, придуманное американским фантастом Говардом Лавкрафтом. В рассказе "Зов Ктулху" писатель указывал, что на дне океана существует подводный город Р’льех, в котором якобы и спит морское чудовище. Удивительным оказалось то, что координаты источника звука "Блуп!" находились всего в тысяче километров от указанного писателем места.

Учёные были вынуждены развести руками — они не знали, что именно зафиксировали их приборы. Более того, они даже не могли предположить, что это такое. Было очевидно, что звук издавало живое существо, но его интенсивность и расстояние, которое прошёл звук под водой, не ослабевая, могли свидетельствовать о том, что это существо поистине гигантских размеров. Наконец учёные из NASA пришли к выводу, что это якобы "ледники трутся о дно океана". Причём здесь NASA, спросите вы? Так вот и нам неизвестно, вроде бы специалисты должны были заниматься исследованиями глубокого космоса. То, что их вдруг "потянуло" в океан, может говорить о том, что именно там, в океане, NASA ищет то, чего ещё не нашло в космосе. А именно — представителей других цивилизаций.

Но сигналы "Блуп!", "Свист" и "Подъём" были далеко не первыми, переполошившими NASA и военных. Впервые американские специалисты поняли, что чего-то не знают об обитателях Земли, в 1977 году, когда проводили испытание дальней связи под водой. Происходило это так: на середине Атлантики стояло военное судно, которое принимало сигналы, посланные из воды у берега. Удивлению военных не было передела, когда они вдруг начали принимать точно такие же сигналы, но... идущие с глубины в восемь километров! Причём это не был отражённый сигнал — его бы акустики без труда определили. Сигналы были изменены, как будто кто-то принял их, изменил, чтобы привлечь внимание людей, и снова передал на той же самой частоте.

В те годы учёные предположили, что на сигнал наложено какое-то зашифрованное сообщение. Его смогли вычленить, но расшифровать его не удалось. Известно, что американские военные уже в XXI веке с помощью новейших технологий и искусственного интеллекта попытались расшифровать его ещё раз, однако результаты расшифровки были скрыты от общественности. Но стало известно, что военные активизировали изучение дна в том районе, откуда, предположительно, пришёл сигнал. Значит ли это, что мы на планете не одни?

Цивилизация в океане

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О том, что в океане живут не только киты и акулы, неоднократно упоминали и советские подводники. Например, командир АПЛ (атомной подводной лодки) контр-адмирал Юрий Бекетов в отставке признавался, что неоднократно наблюдал неопознанные объекты в глубинах океана.

Происходило это при возвращении с опасных заданий у берегов США. Иногда происходил необъяснимый сбой в работе приборов, возникали сильные помехи неизвестного происхождения. Неоднократно приходилось фиксировать подводные объекты, которые передвигались под водой с огромной скоростью — до 400 км в час. Для себя контр-адмирал подобные случаи объяснял возможностью существования на Земле параллельной цивилизации, которая давно превзошла человечество в развитии.

Много времени отдал изучению неопознанных подводных объектов профессиональный подводник, инженер-акустик Владимир Ажажа. Он утверждает, что 50% встреч людей с НЛО приходится на Мировой океан. Ещё 15% связаны с глубокими озёрами. 44% встреч приходится на Атлантику, 16% — на Тихий океан и 10% — на Средиземное море.

Наблюдать активное появление НЛО из океана моряки стали начиная с 1920-х годов. В 1960-х годах вице-адмирал Юрий Квитковский лично наблюдал в районе Фареро-Исландского противолодочного рубежа круглый оранжево-красный объект, который висел над океаном на высоте в пять градусов. Луна в это время светила с другой стороны, поэтому перепутать командир АПЛ не мог.

В июне 1976 года в Баренцевом море возле губы Западная Лица капитан I ранга Григорян и ещё три офицера в течение восьми минут наблюдали объект в виде зеленоватого диска. Он появился низко над горизонтом, а потом увеличился до размеров, превышающих Луну в три раза. Причём системы радиолокации объекта не видели.

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26 августа 1976 года в Мотовском заливе командир АПЛ капитан I ранга А. Коржев вместе с капитаном Ураевым ниже линии облаков наблюдали округлый объект продолговатой формы. Он приблизился к гражданским судам, осветил их "телескопическим" лучом света, а затем подлетел к АПЛ и завис над ней на высоте около 50 метров. Моряки хорошо сумели рассмотреть горизонтальные полосы на объекте и венчающий его яркий огонь треугольной формы. Диаметр объекта они определили от 8 до 15 метров. АПЛ дважды меняла курс, чтобы уйти из-под луча, после чего объект улетел прочь.

В ноябре 1976 года в Средиземном море возле Гибралтара капитан III ранга С. Антонов после всплытия АПЛ увидел слева по курсу "луну" — ровный белый круг, который вдруг неожиданно метнулся вверх, в небо, поднялся до 80 градусов, остановился и стал вращаться, а потом медленно опустился в море.

В марте 1979 года тот же Антонов стал свидетелем того, как в Балтийском море неподалёку от Лиепаи бортовая РЛС засекла НЛО, который, если верить приборам, трижды облетел подводную лодку, которая шла в надводном положении. Причём сами моряки ничего не видели и не слышали, хотя объект приближался к лодке на расстояние в 110 метров. Видимость в этот день составляла больше двухсот метров.

А на одной из подлодок Тихоокеанского флота экипаж с помощью средств гидролокации обнаружил сразу шесть неопознанных объектов, которые преследовали лодку под водой. Уйти от них оказалось невозможно, поэтому командир АПЛ приказал всплыть. Удивительно, но объекты всплыли вместе с подводной лодкой и, стартовав из воды, скрылись в низком небе.

Где вы, атланты?

Atlantis

Что же это может быть? Версий тут множество. Возможно, контр-адмирал Бекетов прав — и в глубинах земных морей живут неведомые нам существа, которые совершенно не хотят вступать с нами в контакт, но при этом присматривают за нами — как бы чего не натворили. И недаром бывалые моряки утверждают, что иногда в глубинах океана виднеется странное зеленоватое свечение, а на дне, даже в самых глубоких впадинах, можно увидеть пирамиды и другие сооружения, форма которых явно свидетельствует об их рукотворности. Даже во время последнего погружения российских учёных на дно Марианской впадины была найдена пирамида. На попавших в Интернет кадрах подводных съёмок это отчётливо видно.

Сам Бекетов уверен: если в океане и есть базы иной цивилизации, то они, скорее всего, находятся в Бермудском треугольнике — там существует самая глубока в Атлантике Пуэрто-риканская впадина — её глубина составляет 8742 метра. Однако учёные с этим вряд ли согласятся. Многие из них уверены, что все загадочные звуки из океана — объяснимы. Их могут издавать вулканы, подводные гейзеры или стаи огромных кальмаров, обитающие в глубине. Правда, никаких доказательств учёные тоже не приводят — тоже всё на уровне гипотез. "Квакеров" они объясняют "звуками" "мигрирующей селёдки", "Блуп!" якобы мог издать огромный кальмар или "треснувшие ледники". Однако подводные неопознанные объекты, которые фиксируются РЛС или акустикой, не могут объяснить даже они.