Кошмарный теракт или трагическая случайность: загадка Арзамасской катастрофы

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4 июня 1988 года в Арзамасе случилась одна из самых серьёзных катастроф перестроечного СССР. Проходивший через станцию Арзамас-1 грузовой поезд, перевозивший свыше ста тонн взрывчатых веществ, в буквальном смысле слова взлетел на воздух. Жертвами взрыва стали 91 человек, ещё несколько сотен пострадали. Несмотря на тщательное расследование с привлечением высокопоставленных государственных деятелей, причину трагедии так и не удалось установить. А многие официальные лица, участвовавшие в расследовании, и по сей день уверены, что это была не случайность, а целенаправленная диверсия. И, если бы не задержка этого поезда на другой станции, жертв могло быть гораздо больше.

Трагедия

Фото © Русская семерка

В субботу, 4 июня, в 9:32 утра грузовой состав, двигавшийся из Дзержинска, проходил станцию Арзамас-1. В трёх вагонах этого состава находились взрывчатые вещества общей массой 117,7 тонны: гексоген, аммонит, аммонал и т.д. Груз предназначался для шахт Казахской ССР.

Состав проходил стрелочный перевод на небольшой скорости и находился примерно в 300 метрах от здания вокзала, когда раздался сильнейший взрыв. Все свидетели, наблюдавшие его издалека, в один голос твердили про грибовидное облако, почти как при атомном взрыве.

Мощность взрыва была такова, что в его эпицентре образовалась воронка в форме эллипса глубиной 10 метров и диаметром свыше 80. Более 100 частных домов, находившихся на расстоянии нескольких сотен метров от станции, разнесло в щепки. В момент взрыва на переезде стоял рейсовый автобус, ожидавший прохождения поезда. Почти все его пассажиры погибли. Там же ждали проезда несколько легковых автомобилей. Находившихся в них людей постигла та же судьба.

Жертвами взрыва стали 91 человек, включая 17 детей. Свыше 700 пострадали, из них почти 300 получили тяжёлые ранения. Последствия взрыва для городской инфраструктуры напоминали налёт эскадрильи тяжёлых бомбардировщиков. Почти 200 домов разрушены до такой степени, что не подлежали восстановлению. Ещё 600 домов были повреждены чуть менее сильно. Пострадали также социальные объекты: школы, детские сады, больницы, сильным разрушениям подвергся железнодорожный вокзал, а также все ж/д коммуникации. В результате взрыва был повреждён газопровод, город остался без электричества, водопровода, канализации и телефонной связи.

В 150 метрах от места взрыва вагонов. Фото © ТАСС / Владимир Войтенко

Последствия могли быть ещё более страшными — поезд совсем немного не доехал до нефтебазы из-за задержки на предыдущей станции. Если бы взрыв произошёл рядом с ней, жертв было бы гораздо больше. К месту взрыва прибыло 500 пожарных, которые не позволили огню добраться до нефтебазы. Поскольку водопровод не работал, воду приходилось брать в реке. Около четырёх тысяч человек были экстренно эвакуированы из района взрыва.

Уже через несколько часов в Арзамас прибыли командующий войсками Московского военного округа и представители правительственной комиссии во главе с заместителем председателя Совета Министров Геннадием Ведерниковым, который возглавил расследование.

Версии

Место взрыва вагонов. Фото © ТАСС / Владимир Войтенко

В 1988 году в СССР провозгласили политику гласности. Арзамасская катастрофа стала первым в советской истории ЧП союзного масштаба, о котором сразу же сообщили все СМИ. За событиями в Нижегородской (тогда она называлась Горьковской) области следила вся страна, во многих городах был объявлен сбор средств для пострадавших. Правительственная комиссия рассматривала около десяти версий. Первоначально под подозрением был газопровод. Предполагалось, что его возгорание, случившееся аккурат на месте следования поезда, и вызвало детонацию взрывчатки. Однако позднее эта версия была отклонена.

Рассматривалась версия, согласно которой причиной детонации стало сочетание нескольких факторов — грубых нарушений техники безопасности при погрузке взрывчатки (уже в вагонах груз высыпался из нескольких мешков) и случайной искры, вызвавшей взрыв. Также не исключались диверсия или теракт. СССР в 1988 году был уже не самым стабильным в политическом отношении государством, однако однозначных свидетельств в пользу злого умысла не нашли. Или не стали о них сообщать.

Вообще, несмотря на тщательное расследование, длившееся достаточно долго, причину взрыва установить не удалось. Следственные эксперименты так ни к чему и не привели. Материалы расследования не были опубликованы, а официальный вывод был максимально расплывчато сформулирован: "Причиной взрыва явилась совершенно не допустимая правилами погрузки и перевозки разрядных грузов совместная перевозка инициирующих и детонирующих взрывчатых веществ, а также нарушения правил их загрузки по типам, укупорке и креплению". Неудивительно, что на фоне молчания официальных источников буйным цветом расцвели теории заговора.

Теракт

На месте взрыва проложен новый путь. Фото © ТАСС / Владимир Войтенко

Определённой популярностью пользуется версия о спецпоезде. Якобы в тот день на станции Арзамас находился секретный поезд, который вёз из Арзамаса-16 груз с ядерными боеголовками для Северного флота. Состав охранял отряд морских пехотинцев, и именно он и был главной целью террористов. Поскольку маршруты движения подобных поездов и их расписание никогда не публикуются, подтвердить или опровергнуть эту версию невозможно.

Согласно другой версии, целью террористов была нефтебаза, до которой поезд не доехал совсем немного из-за непредвиденной задержки на предыдущей станции. Если бы взрыв произошёл рядом с ней, разрушения были бы ещё страшнее.

Некоторые сторонники этих версий в качестве аргумента используют обычный настенный календарь на 1988 год с изображением Олега Янковского. По какому-то чудовищному стечению обстоятельств в этом календаре дата 4 июня была выделена, а часы на руке актёра показывали 9:35 — почти точное время взрыва. Некоторые сторонники версии о диверсии считают, что это не простое совпадение, а коварно закамуфлированное предупреждение или вообще инструкция для исполнителей.

Они также указывают на целую цепочку похожих событий, последовавших вскоре за арзамасской трагедией. Ровно через четыре месяца, утром 4 октября 1988 года, аналогичная катастрофа произошла в Свердловске. А ровно через год, 4 июня 1989 года, на перегоне Аша взорвался пассажирский поезд. Эта катастрофа стала крупнейшей в истории отечественных железных дорог, погибло 575 человек.

Как правило, должностные лица всеми силами открещиваются от теорий заговора и сомнительных гипотез. Однако арзамасская катастрофа стоит особняком. По меньшей мере трое высокопоставленных участников расследования публично придерживались версии о теракте.

Губернатор Нижегородской области (в 1997–2001 годах) Иван Скляров, в 1988 году возглавлявший Арзамасский горисполком, ещё в 90-е публично называл взрыв "организованной катастрофой". Сменивший Склярова на посту губернатора Геннадий Ходырев (в 1988 году возглавлял Горьковский (Нижегородский) обком) в интервью, опубликованном на официальном сайте правительства области в 2003 году, заявил: — Следственные органы так и не установили причину, хотя проводили массу экспериментов. Моё субъективное мнение, и пока ещё меня в этом никто не переубедил, — это была диверсия.

В 2008 году в интервью "Нижегородской правде" свою версию выдвинул Михаил Балакин, в 1988 году возглавлявший Арзамасский горком. — Я всегда считал и считаю до сих пор, что это была циничная и бесчеловечная диверсия… Слишком много было совпадений, которые только случайными назвать нельзя… Одновременно взорваться сразу три вагона со взрывчаткой не могли. Для этого необходима мощная детонация, которую, не исключено, вызвали так называемые мины-прилипалы. Если бы взрыв был, как и замышлялся, напротив нефтебазы, то Арзамас бы исчез. Мы получили бы ещё одну Хиросиму. Скажу больше, взрыв произошёл строго в то время, когда в доме культуры "Ритм" должно было начаться всесоюзное совещание ведущих специалистов в области авиационной и космической промышленности. Среди них шестнадцать главных конструкторов, то есть в городе собралась вся техническая и научная элита страны. Однако из-за жары мы в последний момент перенесли мероприятие в пансионат "Морозовский", — рассказал он.