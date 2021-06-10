Мурашко призвал ускорить формирование коллективного иммунитета к ковиду
Угроза развития пандемии по-прежнему сохраняется, подчеркнул министр.
Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Россиянам необходимо ускорить темпы формирования коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
"Несмотря на то что угроза развития пандемии ещё сохраняется, перед нами стоит задача ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусу", — подчеркнул он, выступая в рамках конференции "Фарммедобращение-2021".
Ранее Мурашко заявлял, что пока доли россиян с иммунитетом к коронавирусу недостаточно для полной победы над пандемией в стране, однако подчеркнул, что некоторые регионы уже близки к этой цели.
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