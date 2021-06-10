Мурашко призвал ускорить формирование коллективного иммунитета к ковиду

Россиянам необходимо ускорить темпы формирования коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

"Несмотря на то что угроза развития пандемии ещё сохраняется, перед нами стоит задача ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусу", — подчеркнул он, выступая в рамках конференции "Фарммедобращение-2021".