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Мурашко призвал ускорить формирование коллективного иммунитета к ковиду

Угроза развития пандемии по-прежнему сохраняется, подчеркнул министр.

10 июня, 07:41
<p>Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав</p>

Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Россиянам необходимо ускорить темпы формирования коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

"Несмотря на то что угроза развития пандемии ещё сохраняется, перед нами стоит задача ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусу", — подчеркнул он, выступая в рамках конференции "Фарммедобращение-2021".

Тяжёлая форма за сутки: Мурашко предупредил о "молниеносном" течении коронавируса

Тяжёлая форма за сутки: Мурашко предупредил о "молниеносном" течении коронавируса

Ранее Мурашко заявлял, что пока доли россиян с иммунитетом к коронавирусу недостаточно для полной победы над пандемией в стране, однако подчеркнул, что некоторые регионы уже близки к этой цели.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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