Японскую шхуну выдворили из России после уплаты шести миллионов штрафа

Японскую рыболовную шхуну, задержанную в конце мая в Охотском море, оштрафовали на шесть миллионов рублей и выдворили из России. Об этом сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Сахалинской области.

Отмечается, что вина капитана японского судна "Эйхо-мару" в нарушении правил рыболовства в исключительной экономической зоне России была полностью доказана.

"Штраф японской стороной оплачен в полном объёме, административный арест с японского судна снят. Шхуна выдворена за пределы территории РФ в сопровождении корабля береговой охраны ПУ ФСБ РФ", — отмечается в сообщении.

В отношении судовладельца и капитана были составлены административные протоколы по статьям 8.17 и 18.6 КоАП, за которые предусмотрено наказание в виде штрафа. Также капитана рыболовецкой шхуны привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 19.4 КоАП РФ за невыполнение законных требований пограничников.