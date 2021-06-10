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Японскую шхуну выдворили из России после уплаты шести миллионов штрафа

Вина капитана судна "Эйхо-мару" в нарушении правил рыболовства в исключительной экономической зоне РФ была полностью доказана.

10 июня, 08:06
<p>Фото © ТАСС / Юрий Смитюк</p>

Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Японскую рыболовную шхуну, задержанную в конце мая в Охотском море, оштрафовали на шесть миллионов рублей и выдворили из России. Об этом сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Сахалинской области.

Отмечается, что вина капитана японского судна "Эйхо-мару" в нарушении правил рыболовства в исключительной экономической зоне России была полностью доказана.

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"Штраф японской стороной оплачен в полном объёме, административный арест с японского судна снят. Шхуна выдворена за пределы территории РФ в сопровождении корабля береговой охраны ПУ ФСБ РФ", отмечается в сообщении.

В отношении судовладельца и капитана были составлены административные протоколы по статьям 8.17 и 18.6 КоАП, за которые предусмотрено наказание в виде штрафа. Также капитана рыболовецкой шхуны привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 19.4 КоАП РФ за невыполнение законных требований пограничников.

Напомним, пограничники задержали японскую шхуну в конце мая. Экипаж судна пытался скрыться, когда российские пограничники потребовали остановиться. В свою очередь, правительство Японии назвало неприемлемым задержание корабля.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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