Японскую шхуну выдворили из России после уплаты шести миллионов штрафа
Вина капитана судна "Эйхо-мару" в нарушении правил рыболовства в исключительной экономической зоне РФ была полностью доказана.
Фото © ТАСС / Юрий Смитюк
Японскую рыболовную шхуну, задержанную в конце мая в Охотском море, оштрафовали на шесть миллионов рублей и выдворили из России. Об этом сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Сахалинской области.
Отмечается, что вина капитана японского судна "Эйхо-мару" в нарушении правил рыболовства в исключительной экономической зоне России была полностью доказана.
"Штраф японской стороной оплачен в полном объёме, административный арест с японского судна снят. Шхуна выдворена за пределы территории РФ в сопровождении корабля береговой охраны ПУ ФСБ РФ", — отмечается в сообщении.
В отношении судовладельца и капитана были составлены административные протоколы по статьям 8.17 и 18.6 КоАП, за которые предусмотрено наказание в виде штрафа. Также капитана рыболовецкой шхуны привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 19.4 КоАП РФ за невыполнение законных требований пограничников.
Напомним, пограничники задержали японскую шхуну в конце мая. Экипаж судна пытался скрыться, когда российские пограничники потребовали остановиться. В свою очередь, правительство Японии назвало неприемлемым задержание корабля.
Лента новостей
В МВД рассказали, как кондуктор автобуса с отказавшими тормозами на Урале спасла пассажиров
сегодня в 08:02
"Считаю себя неправым": Обстрелявший велосипедистов в Красноярске пассажир такси пришёл в полицию с повинной
сегодня в 07:44
В Польше арестовали подозреваемого в шпионаже в пользу России
сегодня в 07:40
Комментариев: 0