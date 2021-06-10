В МВД рассказали, как кондуктор автобуса с отказавшими тормозами на Урале спасла пассажиров

ДТП с автобусом в посёлке Горном Свердловской области произошло из-за отказавших тормозов транспортного средства. Об этом Лайфу рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

С его слов, водитель пазика осознал, что не сможет затормозить, когда находился на крутом спуске. Чтобы минимизировать ущерб, мужчина начал подавать звуковые сигналы для других участников дорожного движения, а кондуктор призвала порядка 30 пассажиров, находившихся в салоне, сгруппироваться и держаться за поручни.

"От сильного удара ворота упали и придавили несколько человек. Ещё несколько граждан были травмированы неуправляемым автобусом", — рассказал о страшном происшествии полковник Горелых.

Собеседник Лайфа уточнил, что по результатам освидетельствования водитель признаков опьянения не имеет. В настоящее время правоохранители выясняют, проводилась ли утром предрейсовая проверка автобуса, опрашиваются механик и руководитель автопредприятия.