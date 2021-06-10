Нынешняя статистика заболеваемости коронавирусом в России не отражает реального положения дел, заявил Лайфу доктор медицинских наук, практикующий врач Антон Ершов. Напомним, в июне 2021-го несколько дней подряд фиксируют более девяти тысяч новых случаев CoViD-19. 10 июня выявили 11 699 случаев, из них 5245 — в Москве, и это самое большое число с прошедшей зимы: 16 января 2021 года в столице насчитали 4674 заражённых. По мнению Ершова, на самом деле их сейчас примерно вдвое больше, чем сообщается в официальных источниках.

На самом деле заболеваемость кратно выше сейчас. Не 10, а 20 тысяч новых случаев в сутки, конечно Антон Ершов доктор медицинских наук, практикующий врач

Медик убеждён, что причина этого кроется в легкомысленном отношении большинства россиян к ситуации с ковидом и вообще к самой этой инфекции: в последнее время люди при появлении характерных признаков коронавируса не спешат к врачу, они часто скрывают свою болезнь и далеко не всегда самоизолируются.

— Раньше люди этой болезни боялись, они при появлении симптомов бежали тесты сдавать. А теперь у нас если человек проконтактировал с кем-то, в самолёте слетал, из отпуска вернулся, то он по симптомам, по своим контактам понимает, что он коронавирусом заболел, но он уже анализы не бежит сдавать. Он просто к знакомым врачам обращается, решает дома полечиться. И таких людей очень много становится, и мы их всех не считаем, не заносим в официальную статистику. Более того, они не "садятся" на карантин. И мы видим в итоге извращённую картину, — объяснил врач.

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Доктор медицинских наук также выразил мнение, что в стране создаётся неверное впечатление сравнительного благополучия и именно из-за этого вакцинация от ковида идёт удручающими темпами.

У нас же во все уста говорят, что мы справились с волной, мы справились с коронавирусом. И так антивакцинальное лобби усиливается, а тут ещё и из официальных источников мы слышим, что у нас всё лучше и лучше. А если всё лучше и лучше, то зачем людям вакцинироваться? Вот они и не идут Антон Ершов доктор медицинских наук, практикующий врач

Он также отметил повсеместное ослабление контроля в общественных местах. Кстати, 9 июня 2021 года в Москве объявили, что будут строже требовать от людей надевать медицинские маски.

— Заболеваемость ещё недавно снижалась, карантинные ограничения снимались, люди себя почувствовали более вальяжно. Если помните, у нас в пик пандемии в метро прямо стеной стояли и не пускали без масок, то теперь каждый второй в метро без маски, — констатировал медик.

Ранее Антон Ершов объяснял, что привитым от коронавируса маски уже не нужны, вот только этих привитых на сегодняшний день катастрофически мало, а меж тем маски перестали носить многие.

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— Вдобавок всех пустили в самолёты, а какие бы фильтры там ни стояли и как бы маски ни носили, всё равно они их снимают как минимум во время еды и инфекция распространяется по салону. И если среди пассажиров нет достаточной прослойки вакцинированных, иммунологически устойчивых, то вирус разносится беспрепятственно, — сказал он.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ближайшее время в столице откроют ещё несколько больниц для пациентов с ковидом. В стране действительно идёт третья волна пандемии, заверил доктор медицинских наук Антон Ершов, и, по его прогнозам, она станет далеко не последней.