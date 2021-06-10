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В МВД предложили сделать техосмотр легковушек частично добровольным

Инициатива подразумевает, что основное внимание будет сосредоточено на проверке других видов транспорта.

10 июня, 09:01
<p>Фото © ТАСС / Алеев Егор</p>

Фото © ТАСС / Алеев Егор

Процедуру техосмотра для легковых автомобилей в России решили сделать частично добровольной. Соответствующее предложение подготовили в МВД, сообщил глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников.

"МВД подготовило предложения в Правительство Российской Федерации по внесению изменений в ФЗ № 170 "О техническом осмотре" и № 196 "О безопасности дорожного движения", где процедуру прохождения техосмотра для личных легковых автомобилей предложено сделать не обязательной, а добровольной", — рассказал он в беседе с РИА "Новости".

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Инициатива коснётся только личных автомобилей и будет направлена на сосредоточение организации проверок автобусов, автомобилей такси и грузового транспорта, поскольку нередко именно техническая неисправность является причиной аварии. Владельцы же собственных авто, как правило, сами заинтересованы в том, чтобы их машины были в надлежащем состоянии, отметил Черников.

"Инициатива МВД в части добровольности прохождения техосмотра даст возможность автовладельцам оценить состояние своего транспортного средства в условиях комфорта, что, в свою очередь, позволит в будущем сократить количество ДТП по причине технической неисправности автомобилей", — добавил глава ГАИ.

Ранее Лайф также сообщал, что в Госдуме планируют рассмотреть поправки, согласно которым автомобилистов освободят от необходимости предъявлять диагностическую карту по итогам ТО для оформления полиса ОСАГО.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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