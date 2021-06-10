В МВД предложили сделать техосмотр легковушек частично добровольным

Процедуру техосмотра для легковых автомобилей в России решили сделать частично добровольной. Соответствующее предложение подготовили в МВД, сообщил глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников.

"МВД подготовило предложения в Правительство Российской Федерации по внесению изменений в ФЗ № 170 "О техническом осмотре" и № 196 "О безопасности дорожного движения", где процедуру прохождения техосмотра для личных легковых автомобилей предложено сделать не обязательной, а добровольной", — рассказал он в беседе с РИА "Новости".

Инициатива коснётся только личных автомобилей и будет направлена на сосредоточение организации проверок автобусов, автомобилей такси и грузового транспорта, поскольку нередко именно техническая неисправность является причиной аварии. Владельцы же собственных авто, как правило, сами заинтересованы в том, чтобы их машины были в надлежащем состоянии, отметил Черников.

"Инициатива МВД в части добровольности прохождения техосмотра даст возможность автовладельцам оценить состояние своего транспортного средства в условиях комфорта, что, в свою очередь, позволит в будущем сократить количество ДТП по причине технической неисправности автомобилей", — добавил глава ГАИ.