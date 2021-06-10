Россия начала крупнейшие со времён СССР военные учения в Тихом океане
В манёврах участвует около 20 надводных боевых кораблей, подводные лодки и суда обеспечения.
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
Российский Военно-морской флот начал проведение крупнейших со времён СССР учений в водах Тихого океана. Ими руководит командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, сообщили в Минобороны РФ.
"В соответствии с планом подготовки органов военного управления сил (войск) Тихоокеанского флота на 2021 год в центральной части Тихого океана проводится оперативное учение разнородных сил флота в дальней морской зоне", — говорится в сообщении ведомства.
Участники этих учений отработают различные задачи (например, управление группировками вдали от мест базирования при охране морских коммуникаций), а также взаимодействие между флотом и авиацией.
В манёврах участвуют около 20 надводных боевых кораблей, подводные лодки и суда обеспечения. Среди них — ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", оснащённые управляемым ракетным оружием, фрегат "Маршал Шапошников", корветы "Громкий", "Совершенный" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", корабль измерительного комплекса "Маршал Крылов" и другие.
Ранее белорусские военные прибыли в Россию на учения "Славянское братство". Солдаты прошли все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия и расположились в автономном полевом лагере на полигоне Раевский.
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