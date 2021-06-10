Первым пулю от убийцы приставов в Сочи получил водитель трактора, приехавший на снос самостроя

Первым в результате стрельбы в Сочи пострадал водитель трактора, который приехал к дому Вартана К., чтобы снести незаконную постройку. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

30-летний главный инженер местной управляющей компании Виктор Е. приехал к дому сочинского стрелка вместе с приставами. Он первым получил пулю, которая срикошетила от трактора и по касательной задела живот водителя. После этого Вартан К. перезарядил ружьё и начал стрелять по приставам. Инженер позже от госпитализации отказался.

По данным Лайфа, стрелявшему мужчине вменяют сразу три статьи: "Убийство", "Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование" и "Приготовление к преступлению и покушение на преступление".