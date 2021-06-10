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Первым пулю от убийцы приставов в Сочи получил водитель трактора, приехавший на снос самостроя

Снаряд срикошетил и задел мужчину по касательной. От госпитализации впоследствии он отказался.

10 июня, 08:35

Скриншот из видео © СУ СК по Краснодарскому краю

Первым в результате стрельбы в Сочи пострадал водитель трактора, который приехал к дому Вартана К., чтобы снести незаконную постройку. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

30-летний главный инженер местной управляющей компании Виктор Е. приехал к дому сочинского стрелка вместе с приставами. Он первым получил пулю, которая срикошетила от трактора и по касательной задела живот водителя. После этого Вартан К. перезарядил ружьё и начал стрелять по приставам. Инженер позже от госпитализации отказался.

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По данным Лайфа, стрелявшему мужчине вменяют сразу три статьи: "Убийство", "Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование" и "Приготовление к преступлению и покушение на преступление".

Напомним, что накануне утром два судебных пристава (35 и 36 лет) приехали на улицу Просвещения в Адлере по поводу сноса постройки, но хозяин жилья открыл по ним огонь. Подозреваемый Вартан К. был задержан. По предварительным данным, в производстве приставов находились материалы о сносе принадлежащего стрелку магазина. Решение было принято судом, однако мужчина категорически был с ним не согласен, поэтому всю ночь дожидался приставов с оружием. В ходе допроса Вартан полностью признал вину в содеянном.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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