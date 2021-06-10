Путин рассказал о восстановлении реального сектора экономики после пандемии. Видео © LIFE

Реальный сектор экономики восстанавливается после пандемии коронавируса, хотя окончательно борьба с ней ещё не завершена. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Минпромторга Денисом Мантуровым.

"К сожалению, все последствия пандемии пока ещё не преодолены, борьба с этой болезнью ещё продолжается. Тем не менее экономика восстанавливается, восстанавливается реальный сектор экономики", — сказал глава государства.

Мантуров, в свою очередь, отметил, что в трудный период удалось не допустить драматических последствий, которые предрекали некоторые эксперты. Это стало возможным благодаря принятым системным мерам, а также опыту 2008 и 2014 годов и тех кризисов, когда эти меры вырабатывались.