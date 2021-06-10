"Борьба продолжается": Путин на встрече с Мантуровым рассказал о восстановлении реального сектора экономики после пандемии
По словам же главы Минпромторга, в трудный период удалось не допустить драматических последствий, которые предрекали некоторые эксперты.
Путин рассказал о восстановлении реального сектора экономики после пандемии. Видео © LIFE
Реальный сектор экономики восстанавливается после пандемии коронавируса, хотя окончательно борьба с ней ещё не завершена. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Минпромторга Денисом Мантуровым.
"К сожалению, все последствия пандемии пока ещё не преодолены, борьба с этой болезнью ещё продолжается. Тем не менее экономика восстанавливается, восстанавливается реальный сектор экономики", — сказал глава государства.
Мантуров, в свою очередь, отметил, что в трудный период удалось не допустить драматических последствий, которые предрекали некоторые эксперты. Это стало возможным благодаря принятым системным мерам, а также опыту 2008 и 2014 годов и тех кризисов, когда эти меры вырабатывались.
Ранее президент Владимир Путин рассказал о рисках, которые порождает неравномерное восстановление мировой экономики. По словам российского лидера, постковидный кризис стал самым масштабным после Второй мировой войны.
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