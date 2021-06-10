В Москве арестовали высокопоставленного чиновника Минобрнауки

Суд в Москве отправил в СИЗО главу отдела проверок в сфере закупок контрольно-ревизионного департамента Минобрнауки Михаила Шерстобитова. Такое решение вынесено в рамках расследования уголовного дела о получении взятки. В изоляторе он пробудет до 7 августа.

"Постановлением Хамовнического суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Шерстобитова Михаила Викторовича меры пресечения в виде заключения под стражу", — пояснили ТАСС в пресс-службе Хамовнического суда столицы.

Отмечается, что подозреваемому предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия). Как уточнил источник агентства, Шерстобитов был задержан в центре Москвы с поличным 8 июня при передаче ему 150 тысяч рублей.