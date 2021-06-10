НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Москве арестовали высокопоставленного чиновника Минобрнауки

Его задержали с поличным прямо в центре столицы во время получения крупной суммы денег.

10 июня, 08:40

Фото © Олег Яковлев / ТАСС

Суд в Москве отправил в СИЗО главу отдела проверок в сфере закупок контрольно-ревизионного департамента Минобрнауки Михаила Шерстобитова. Такое решение вынесено в рамках расследования уголовного дела о получении взятки. В изоляторе он пробудет до 7 августа.

"Постановлением Хамовнического суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Шерстобитова Михаила Викторовича меры пресечения в виде заключения под стражу", — пояснили ТАСС в пресс-службе Хамовнического суда столицы.

В Петербурге сотрудник института Росгвардии устроил в органы участкового, через которого брал взятки от абитуриентов

В Петербурге сотрудник института Росгвардии устроил в органы участкового, через которого брал взятки от абитуриентов

Отмечается, что подозреваемому предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия). Как уточнил источник агентства, Шерстобитов был задержан в центре Москвы с поличным 8 июня при передаче ему 150 тысяч рублей.

Ранее Лайф рассказывал, что в суд поступило дело экс-главы управления Минобороны о хищении 20 миллионов рублей. По данным следствия, кроме мошенничества при исполнении госконтракта фигурант дела также причастен к получению взяток от бизнесменов за помощь при заключении новых договоров.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Россиянка подала в суд на Шнурова из-за текста песни "В Питере — пить"

вчера в 15:37

Художник Александр Шилов опроверг информацию о своей госпитализации

сегодня в 08:10

Эйфория и всплеск негатива: Астролог предупредил россиян об опасностях кольцеобразного затмения

сегодня в 09:12

УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы на Евро-2020 надпись «Героям слава»

сегодня в 09:10

В Тамбове автобус протаранил восемь припаркованных авто

сегодня в 09:05

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1